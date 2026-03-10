Neowinは3月6日(米国時間)、「Microsoft finally fixes File Explorer flashes in new Windows 11 builds - Neowin」において、MicrosoftがWindows 11のエクスプローラーが白く点滅する問題を修正したと報じた。

この不具合はWindows 11のエクスプローラーを起動した際などにウィンドウの大部分が白く点滅し、ユーザーにストレスを与える現象とされる。Microsoftは「白いフラッシュを削除した」と述べ、現象を改善したことを発表した。

Windows 11のエクスプローラーにおいて、起動時にウィンドウが白く点滅する不具合が解消された 出典：Microsoft

エクスプローラーが白く点滅する不具合が発生する条件

Microsoftの発表によると、この不具合はエクスプローラーの全般設定→「エクスプローラーで開く:」を「PC」に設定している場合に発生する可能性がある。不具合の発生する環境ではエクスプローラーの起動時やタブの追加時、要素のサイズを変更した時に白く点滅し、ユーザーに不快感を与えるという。

Windows Insider Programで修正されたWindows 11ビルドを公開

Microsoftは3月6日(米国時間)、Windows Insider ProgramのDevチャネルおよびBetaチャネルから次のWindows 11バージョンをリリースし、この不具合を改善したと発表した。不具合の原因や修正内容などの詳細情報は明らかにしていない。

影響を受けたユーザーはこれらバージョンのテストに参加するか、または正式リリースを待つ必要がある。正式リリースの時期は定かでないが、テスト参加しているユーザーから良好なフィードバックが得られた場合は、速やかにリリースされる可能性がある。