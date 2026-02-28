米Paramount Skydance Corporation（以下Paramount）は2月27日（現地時間）、Warner Bros. Discovery（WBD）を買収すると正式発表した。両社の取締役会は全会一致で承認しており、規制当局の審査およびWBD株主の承認を経て、2026年第3四半期（7〜9月）の完了を見込む。ハリウッドを代表する二つの大手スタジオが統合されることで、映画制作、動画配信（ストリーミング）、スポーツ放送までを包含する新たなグローバルエンターテインメント企業が誕生する。

発表によると、ParamountはWBDの発行済み株式を1株31ドルの現金で取得する。WBDの株式価値は約810億ドル、負債を含む企業価値は約1100億ドルと評価される。Paramountは、基幹システム（ERP）の統合や配信技術基盤の集約、調達の効率化、不動産の最適化などにより、60億ドル超のシナジー効果を見込むとしている。

合併後の新会社は、「ハリー・ポッター」「ゲーム・オブ・スローンズ」「DCユニバース（バットマン、スーパーマンなど）」（WBD）や、「ミッション：インポッシブル」「トップガン」「ゴッドファーザー」「スポンジ・ボブ」（Paramount）などのフランチャイズを擁する。発表によると、合計で15,000本以上の映画タイトルと膨大なテレビ番組ライブラリーを保有する見込みである。これらの知的財産（IP）を横断的に活用し、フランチャイズ展開の強化と収益機会の拡大を図る。

劇場公開戦略についても、両スタジオ合計で年間30本以上の劇場映画を制作する方針を示した。各作品は少なくとも45日間の劇場独占期間を確保し、ヒット作については60〜90日以上とする。劇場公開後は、有料ビデオオンデマンドを経て定額制配信へ移行させる。

動画配信分野では、「Paramount+」と「HBO Max（Max）」、無料広告型配信の「Pluto TV」を連携させてより強力なプラットフォームを構築し、加入者拡大と広告収入の増加を通じて、長期的な収益性の向上を目指す。

スポーツ放送においても、NFL（米プロフットボール）、NHL（米プロアイスホッケー）、オリンピック、UFC（総合格闘技）、PGAツアー（ゴルフ）など、幅広い放映権ポートフォリオを保有する。これらのコンテンツを組み合わせることで、広告主および視聴者双方に対する訴求力を高める狙いである。

今回の合意に至る過程では、Netflixとの取引を覆す展開があった。 2025年12月、WBDはNetflixと、映画・テレビスタジオ部門およびストリーミング事業の売却について最終合意に達したと発表していた。しかし、その後もParamount側は買収提案を継続し、最終的に提示価格を1株31ドルへ引き上げた。これに対しNetflixは、提示条件が「財務的に魅力的ではなくなった」として対抗入札を見送り、2月26日に撤退を正式表明した。

今後は規制当局の審査が焦点となる。カリフォルニア州司法長官が調査を開始しているとの報道もあり、審査の行方次第では完了時期に影響が及ぶ可能性もある。