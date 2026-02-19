パナソニック コネクトは2月19日、設計・開発部門における図面／設計仕様の照合業務を高度化するため、「ConnectAI」における業務AI「Manufacturing AIエージェント」の社内展開を開始したと発表した。AIによる半自動照合の導入により、従来の手作業と比べて作業時間を最大97％削減できるとしている。

パナソニック コネクトが掲げるAI／Data活用の全体像

同社はAI活用戦略の柱として、社内データを一元集約・活用するAI／Data基盤「コネクトコーパス」の構築を進めており、今回の取り組みはその一環と位置づけられている。

製造業の設計・開発プロセスでは、製品図面や部品図面、技術仕様書などの仕様整合性を確認する照合業務が品質確保の観点から不可欠とされるが、従来は担当者による目視確認に依存していた。確認漏れは後工程での手戻りや検査のやり直しなどを招き、経済的損失やブランド毀損につながるリスクがあることから、経営上の重要な課題となっていたという。

特に照合対象がPDF形式の図面などAIでの自動化が難しい非構造化データであることから、既存ソリューションでは十分な対応が困難だったとされる。こうした課題に対応するため、Snowflakeのデータクラウドプラットフォーム上でManufacturing AIエージェントを構築。SnowflakeのAI機能「Cortex AI」を活用し、複数のPDF図面からテキスト情報を自動抽出して材質や仕上げなどの項目を照合し、結果を一覧で表示する仕組みを実現した。

ConnectAI エージェント・プラットフォーム計画

これにより、従来は目視確認で50分～340分を要していた照合作業がわずか10分に短縮され、1回あたりの作業時間を80％～97％削減できるという。作業の標準化により担当者間の品質ばらつき抑制にもつながるとしている。

今後は規格の照合業務や外装部品の照合業務への適用から開始し、順次ほかの照合業務へと展開することで、設計・開発領域全体の生産性向上を目指すとしている。