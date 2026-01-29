NTTデータとデル・テクノロジーズは1月29日、プライベートAI活用の支援を目的とした包括提携に関する覚書を締結したことを発表した。これにより、NTTデータのAIアプリケーション開発に関する知見と、デル・テクノロジーズのAIインフラに関する知見を組み合わせ、企業が自社専用の閉じた環境で安全にAIを利用できるAIプラットフォームサービスを提供する。

サービスの提供開始は2026年の中ごろの予定。ミッションクリティカルな業務におけるAI活用を実現するため、両社でGPUサーバなどのサポート体制の設計と整備を進める。まずは、公共・金融・法人分野における業界特化型ユースケースの拡充を図り、まずは国内市場におけるビジネス成果の創出を目指す。今回の連携を通じて、NTTデータは2027年度末までに国内累計売上高約300億円の達成を目指すとのことだ。

背景

ビジネスにおけるAI導入および活用のニーズが高まっており、AIは業務改善にとどまらず、ビジネスの中核として活用が進められている。一方でAI活用においては、共通化された基盤の整備、ミッションクリティカルな業務における品質・信頼性の確保、各業界における業務特性への深い理解といった課題への対応が求められる。

NTTデータはこれまで、AI活用によるビジネス変革を推進する「Smart AI Agent」を軸とした取り組みを進めてきた。デル・テクノロジーズはAI導入をエンド・ツー・エンドで支援する「Dell AI Factory」を軸とした取り組みを進めてきた。急速に変化する市場環境や顧客ニーズに対応するため、より包括的かつ迅速なサービスの開発と提供の実現を目指し、覚書の締結に至ったとのことだ。

AIプラットフォームサービスの提供に向けた技術連携

両社は企業向けの新たなAIプラットフォームサービスの提供に向けて技術連携を行い、顧客企業のプライベートAI活用を支援する。AIプラットフォームサービスでは、企業が自社専用の閉じた環境で安全にAIを利用するために必要なインフラ基盤からアプリケーション環境まで一体的に提供する。

同サービスは、デル・テクノロジーズが提供するGPUサーバ、ストレージ、ネットワークなど、AI活用に必要なインフラを集約した「Dell AI Factory」と、NTTデータが提供するAIモデルからAIエージェントなどのアプリケーションを組み合わせて提供する。

「Responsible Innovation（責任あるイノベーション）」の考え方に基づき、セキュリティ、データ保護、AIガバナンスに配慮した社会的信頼性の高いAIプラットフォームサービスを、公共・金融・法人向けに展開する。

ミッションクリティカルな業務へのAIプラットフォーム活用を支援する体制構築

AIプラットフォームサービスでは、NTTデータの運用知見と、デル・テクノロジーズのグローバルエコシステムを融合させ、AIを活用したミッションクリティカルな業務に貢献する。

可用性の高いシステム構成の設計に加え、障害発生時の迅速な復旧を担保するため、GPUサーバなどのサポート体制の設計と整備をはじめ、両社の連携による支援体制を構築する。

共同GTMにおける幅広い顧客ニーズへの対応

両社は共同のGo-To-Market戦略のもと、公共・金融・法人分野を中心とした業界特化型ユースケースの拡充を目指すという。まずはデル・テクノロジーズ本社に開設されている「AI Innovation Lab」において、NTTデータが提供するAIサービス「LITRON」の専用デモブースを展示する予定。

同じくデル・テクノロジーズ本社の「Customer Solution Center」においては、NTTデータは最新技術を活用した新たなAIサービス開発に向けた技術連携を進める。さらに、両社の営業・技術スタッフに対するトレーニング施策や、共同でのマーケティング活動を積極的に推進することで、国内市場全体におけるAI導入の加速と、顧客のビジネス成果創出を牽引する。