NTTタウンページは1月14日、職業別電話帳タウンページ（電話帳）時代から続く信頼のポータルサイト「iタウンページ」をリニューアルした。デザインのリニューアルや利用者評価を組み合わせることで、利用者には「探しやすい」、事業者には「選ばれやすい」検索体験を提供する。

操作性の改善（デザインリニューアル）

サイト全体の構成と導線を見直し、「検索→比較→事業者ページ」までの流れをシンプルに再設計した。初めて利用する人でも、目的の事業者に迷わずたどり着ける設計となっている。

TOPページのイメージ

検索結果一覧ページの情報拡充

検索結果一覧ページにおいて、複数の店舗・施設を比較・検討しやすくするため、営業時間やアクセスなど各事業者の付加情報が拡充された。

医療カテゴリでは、日本全国に約17万件ある医療施設のうち、約9割に当たる15万件超の実在性を確認しiタウンページに掲載していることから、高い網羅性を実現している。

タグ機能の新設

「24時間対応」「オンライン予約可」など、業種別に設計されたタグを新設した。検索時の絞り込み条件として活用できるほか、検索結果一覧で事業者の特長を一目で把握できる。

利用者評価機能

実際に利用した人の体験を参考にできるよう、評価機能として「5段階スコア」「おすすめタグ」「応援コメント」を追加した。事業者情報に加えて体験情報を提供することで、信頼できる事業者選びの要素として活用できる設計となっている。