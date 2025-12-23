Microsoftは12月19日(米国時間)、「Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523 (Dev & Beta Channels)｜Windows Insider Blog」において、Windows Insider ProgramのDevチャネルおよびBetaチャネル向けにWindows 11 Insider Preview Build 26220.7523(KB5072043)をリリースしたことを発表した。

同ビルドから、法人顧客向けに「Ask Copilot on the taskbar」のカスタマイズバージョンの展開が開始される。

Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523 (Dev & Beta Channels)｜Windows Insider Blog

法人顧客向けにMicrosoft 365 Copilotのサポートを拡充

法人顧客向けのAsk Copilot on the taskbarはMicrosoft 365 Copilot、Agents、Microsoft Searchを統合したエントリーポイント。タスクバーの検索ボックスを置き換え、生産性を高めるAIツールを提供する。

一般消費者向けには10月31日(米国時間)にリリースしたWindows 11 Insider Preview Build 26220.7051(KB5067115)にて展開を開始している。概要は関連記事「Windows 11にAsk Copilot登場、Windows SearchがAIエージェントに進化？ | TECH+(テックプラス)」から確認できる。Copilot VisionやCopilot Voiceへのアクセス、Windows Searchを兼ねたCopilotへの質問をサポートする。

法人顧客向けの概要は「Microsoft Ignite 2025」を紹介するブログ記事「Evolving Windows: new Copilot and AI experiences at Ignite 2025 | Microsoft Community Hub」から確認できる。

主な違いはMicrosoft 365 CopilotおよびAIエージェント機能のサポート。Work IQの機能をコンテキスト情報として利用でき、タスクバーから会議情報などにアクセスできるという。AIエージェントは「@(アットマーク)」を入力するか、またはツール(Tools)ボタンをクリックすることで呼び出すことが可能としている。

AIエージェントの監視に対応

同ビルドではAIエージェントの監視機能として「Researcher」が追加された。タスクバーにResearcherアイコンが追加され、詳細なレポートの作成および進捗状況の追跡機能を提供する。進捗状況はアイコンをマウスホバーすることで表示可能。タスクの完了通知もサポートする。

Researcherの表示例 引用：Microsoft

これら新機能はオプトイン機能として米国の法人顧客を対象に、今後数週間かけて段階的に展開される。対象地域の拡大時期については、発表を確認できていない。