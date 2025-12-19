KDDIは12月19日、「KDDI クラウドプラットフォームサービス（以下、KCPS）」をリニューアルすることを発表した。従来のKCPSが持つ高可用性・高信頼性・ネットワーク親和性などの特長を継承しつつ、閉域ネットワーク接続機能の強化、仮想サーバメニューの拡充、ストレージ性能の向上、PaaS（Platform as a Service）機能やオートスケール機能の追加などに対応した。

今回のリニューアルにより、システム構成の柔軟性向上や運用負荷の軽減、安定した通信品質の確保が可能になるという。さらに、KDDIのモバイル事業で利用している信頼性の高いハードウェアインフラを同サービスにも適用し、安心できる国産クラウド基盤の実現につなげているとのことだ。

リニューアルしたKCPSの特徴

リニューアルの背景

KDDIはAI時代における日本の産業競争力強化に貢献するため、2026年4月から「大阪堺データセンター」のNVIDIA GB200 NVL72を活用したクラウドサービス「KDDI GPU Cloud」の申込受付を開始予定だ。

リニューアルしたKCPSは、安定かつ閉域ネットワークを通じて「KDDI GPU Cloud」と連携可能となり、AI処理に必要なデータの前処理や保管など、高度なデータ活用を支援する。

また、AI活用の拡大に伴い、サイバー攻撃のリスクも増大する中、重大な事故や事業継続への影響を防ぐためにデータの管理や保管場所の選択が重要となっていることから、国内に閉じてデータを活用できるKCPSを提供する。

リニューアル後の「KCPS」の特徴

「マルチクラウドゲートウェイ」との連携により、閉域ネットワーク接続機能を強化。操作コンソールからオンデマンドで接続の追加・削除や帯域変更が可能となり、ネットワーク運用の柔軟性と効率性を向上している。

さらに、従来の1ギガビット/ 秒のベストエフォート型から、最大10ギガビット / 秒の帯域確保型へと提供方式を拡充し、より安定した通信品質を実現する。

また、従来のKCPSでは提供していなかった高スペック仮想サーバメニュー（最大32vCPU・512GB RAM）を新たにラインアップとして追加した。より高負荷な業務システムや大規模データ処理ニーズにも柔軟に対応可能とのことだ。

サーバタイプは3種類。システム要件に応じて柔軟に組み合わせることで、最適なクラウド環境の構築をサポートする。

サーバタイプの比較

システム構築および運用における負荷軽減に貢献するため、各種PaaS機能を新たに提供開始する。さらに、IaaS（Infrastructure as a Service）機能を強化し、現行KCPSのメリットを継承しつつ、より高い付加価値を実現するという。