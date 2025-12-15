Adobeは12月10日(現地時間)、OpenAIと提携し、ChatGPT内でAdobe Photoshop、Adobe Express、Adobe Acrobatを利用できるようにしたと発表した。これにより、無料版の利用者を含むすべてのChatGPTユーザーが追加料金なしで、ChatGPTのプロンプト内で写真の加工やPDFの編集などが実行可能になる。

プロツールの機能をChatGPTで直接呼び出せる

ChatGPT内で利用できるAdobeアプリは総称して「Adobe Apps for ChatGPT」と呼ばれている。今回利用可能になったのは、写真加工ツールのPhotoshop、Webサイトやパンフレットなどのコンテンツ制作ツールであるExpress、そしてPDF作成・編集ツールのAcrobatの3つ。

それぞれ、次のような作業が可能になる。

Photoshop： 写真や画像を加工する。特定のオブジェクトの編集、明るさ、コントラスト、露出などの画像設定の調整、グリッチやグローなどの効果の追加など

Express：テンプレートを元にした対話的なコンテンツ制作。テキストや画像の差し替えや、繰り返し編集、デザインのアニメーション化など

Acrobat：PDFの編集や変換。テキストや表の抽出、複数のファイルを統合、ファイルの圧縮など

プロフェッショナルツールの機能を利用したこれらの作業を、特定のアプリを起動することなく、ChatGPTのプロンプト内で直接実施できるのがAdobe Apps for ChatGPTの特徴。特別なUI操作も不要で、自然言語で指示を出すだけでいいので、専門的な知識は一切必要ない。さらに、Adobe IDを持つユーザーであれば、Web版のアプリに移動して作業を続けることもできる。

Adobe Apps for ChatGPTの使い方

Adobe Apps for ChatGPTを使いたい場合、ChatGPTの設定画面で各アプリへの接続を有効にしておく必要がある。Web版であれば、アカウントアイコンをクリックして「設定」→「アプリとコネクター」の画面を表示すれば、利用可能なアプリのリストに「Adobe Acrobat」、「Adobe Express」、「Adobe Photoshop」が追加されているはずだ。各アプリを選択して、「接続」ボタンをクリックすればよい。デスクトップ版でも同同様に、設定の中の「アプリとコネクター」の項目で接続が有効化できる。

ChatGPTの設定でアプリとの接続を有効にする

接続を有効化したら、チャット入力欄の「＋」アイコンをクリックして、「さらに表示」のメニュー（デスクトップ版は三角のアプリアイコン）に3つのアプリが追加されているはずだ。利用したいアプリを選択すれば、そのアプリで提供される機能が利用できるようになる。

チャット欄で利用したいアプリを選択

この状態でプロンプトで指示を出せば、アプリの機能が利用可能かどうかをChatGPTが自動で判断して作業を実施してくれる。Photoshopであれば、写真を追加した上で、その加工方法を指示すればよい。

ChatGPTでPhotoshopを使った写真の加工を指示

Expressのテンプレートを呼び出してコンテンツを制作する

Adobe Apps for ChatGPTは現在、Web版、デスクトップ版、iOS版で利用できる。Android版では、本稿執筆時点ではExpressのみ利用できるが、近日中にPhotoshopおよびAcrobatも利用可能になるとのこと。また、Adobeによると、今後数週間以内にアプリの機能を順次追加していく予定だという。