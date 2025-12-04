AWS(Amazon Web Services)は、同社の生成AI基盤モデル群「Amazon Nova」を独自にカスタマイズできる新サービス「Amazon Nova Forge」を発表した。

効率的により専門性の高いAIを開発な「Amazon Nova Forge」

2024年に発表された同社の生成AI基盤モデル群「Amazon Nova」は、日常的な文書処理からコーディングや音声・画像、動画生成、マルチモーダルとAWS環境で利用できる用途ごとのバリエーションを展開しているが、今年の年次イベント「re:Invent 2025」では各モデルの機能を進化させた第2世代やUIワークフローを大規模に自動化可能なブラウザ操作エージェント「Nova Act」などをを加えて機能進化に拍車をかけている。

新たに発表した「Amazon Nova Forge」は、これら新世代モデルに独自データを従来と比較して効率的に組み合わせて学習できるアプローチで、製造の自動化や研究開発、コンテンツ作成など自社独自のデータを活用し、固有の領域でより専門性の高いAI構築を必要とするユーザー向けに提供されるものだ。

Amazon Nova Forge(公式Webサイト)

同社では、学習段階に対応して、Amazon Novaがキュレーションしたデータとユーザー独自データをブレンドすることで、"壊滅的"な汎用モデルの性能低下を低減し、専門知識を取り入れ、高い知性と一般的な指示に従う能力や安全性を持つAIを開発できると説明している。既にAWSワークフローに統合済みで、フルマネージド型の機械学習サービス「Amazon SageMaker AI」でトレーニングを実行し、作成したカスタムNovaモデルを「Amazon Bedrock」にプライベートモデルとしてインポートし活用できる。

公式ブログに掲載されている事例では、Amazon SageMaker内で利用できるウェブベースの統合開発環境「Amazon SageMaker Studio」で、Amazon Novaを使用してフロンティアモデルを構築している。チェックポイントにあたる「事前トレーニング済み」「中間トレーニング済み」「事後トレーニング済み」を選択。次いで、データセットを組み合わせてトレーニングデータをブレンドし、オプションとして強化微調整(RFT:Reinforcement Fine-Tuning)を使用して、事実の正確性の向上、特定の領域でのハルシネーションを軽減する。トレーニング完了後、モデルを基盤モデル（Foundation Models, FM）をAPI経由で利用可能とするAWSのサービス「Amazon Bedrock」にインポートし、アプリケーションで使用する。

詳細は、Amazon Nova 2.0 ユーザーガイドで確認できる。