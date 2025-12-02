NTT東日本は12月1日、「法人のお客さまマイページ」および「Nにおまかせ！ITサポート」を機能拡充すると発表した。

「法人のお客さまマイページ」における機能拡充

「法人のお客さまマイページ」は、契約サービスの管理やサポート情報、ビジネスに役立つコンテンツを一元的に提供するもの。

「法人のお客さまマイページ」において、生成AIの導入・活用を支援する全4回のセミナーシリーズを順次公開する予定。同シリーズでは、専門講師が生成AIの基本理解から業務活用のヒントまで、企業のDX推進に役立つ情報をわかりやすく解説する。

また、生成AIの活用を検討している企業に向けて、5分程度の生成AIの知識が身につく動画を公開した。ヘルプデスクへの問い合わせ内容を踏まえ、コンテンツを順次拡充する計画。

さらに、基本知識から利用方法まで、生成AIの個人利用に関する簡単な質問に、チャットボットが回答する。

チャットボットが生成AIに関する簡易な問い合わせい対応する

「Nにおまかせ！ITサポート」の機能拡充

「Nにおまかせ！ITサポート」では、ChatGPT、Microsoft Copilot、Geminiの使い方について、専門オペレーターが電話やチャットで、基本知識からログイン方法、プロンプト入力まで操作・設定をサポートする。

また企業ごとに、具体的な生成AIツールの導入方法やプロンプトの作成方法等の質問・相談にオンライン形式で対応する。相談会は1回あたり30分程度。

そのほか、今回の機能拡充に合わせ、フレッツ光の法人向け回線（フレッツ 光クロスBiz、フレッツ 光クロス オフィスタイプ、フレッツ 光ネクスト オフィスタイプ）と「Ｎにおまかせ！ITサポート」のパッケージメニューをラインアップする。