ウォンテッドリーは11月25日、ビジネスSNS「Wantedly」において、企業が採用活動を行う際にAIが採用要件の理解から候補者のスクリーニング、さらにはリスト化までを一元的に行う新機能「AIエージェントモード」を提供開始することを発表した。

Wantedlyの「AIエージェントモード」

AIエージェントモードを採用活動に使用することで、単純作業になりがちで負荷が高い、候補者を探す工程を代替し時間の短縮を支援するという。これにより、多くの候補者と向き合う必要がある採用担当者の時間不足を解消する。

採用担当者は創出された時間の中で、候補者が企業のカルチャーにマッチするかを見極める丁寧なコミュニケーションを取れるようになることで、採用後のミスマッチの削減が期待できる。

「AIエージェントモード」はWantedlyでスカウト付きプランを契約している企業向けの機能として搭載し、追加費用がかからずに利用できる。リストアップされた候補者へスカウトを実行する場合にはスカウトチケットが必要となる。

「AIエージェントモード」の概要

今回追加したAIエージェントモードは、ビジネスSNS「Wantedly」を提供する中で培ったノウハウをもとに構築したLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）を活用したAIエージェント。

採用担当者が提示した採用要件を逸脱しないように、開発過程でハルシネーション対策を実施し、高い精度での候補者リスト化を実現しているという。

今回、同社が機能の開発に際して事前に採用担当者にヒアリングを実施した結果、採用プロセスの中で候補者探しが負荷の高い業務であることが明らかになった。具体的には、採用候補者1人を探すために平均10～20分、1週間に100人程度実施すると仮定すると母集団形成に毎週16～30時間程度を費やしている計算となる。

AIエージェントの使用により、理論上は同じ時間でも約10倍の候補者を見つけられるようになり、将来的にはこの時間を最大80%削減することを目指しているとのことだ。

AIエージェントモードを先行利用した企業の採用担当者からは、従来の属人的な検索方法だけでは巡り会えなかった候補者とも出会えたという声が挙がっているという。このことから、AIエージェントを活用することで企業にとっては時間短縮以外に、新たな候補者との出会いといった効果も期待される。