京セラ、プラス、BREATHERの3社は、幕張メッセで開催される「第9回鉄道技術展2025」(会期：11月26日～29日)内の企画展「鉄道×睡眠ソリューション展」に共同出展。各社の技術や製品を融合・連携し、鉄道・交通インフラ分野における「休息」「仮眠」「快眠」など、眠りに関わるソリューションニーズに対する新提案を行う。出展場所は幕張メッセ 8ホール(小間番号F-76)

慢性的な睡眠不足が国内で社会問題となっていることを背景に、“眠気によるパフォーマンス低下”を防ぐ取り組みとして、京セラは最適な仮眠をサポートする仮眠起床AIシステム「sNAPout」(スナップアウト)、プラスは仮眠用ソファ「Office Nap」(オフィスナップ)、BREATHERは深い呼吸の習慣化をサポートするデバイス「ston s」(ストンエス)と呼吸するクッション「fufuly」(フフリ―)をそれぞれ開発してきた。

今回の共同出展は、3社が共通の課題意識のもと、睡眠・休息環境の改善による運転士や整備士など従事者のパフォーマンス向上が求められる鉄道業界において、健康・安全・生産性の向上に寄与することを目的としている。

展示内容

京セラ：イヤホン型仮眠起床AIシステム「sNAPout」

プラス：仮眠用チェア「Office Nap」

BREATHER：深呼吸サポートデバイス「ston s」

BREATHER：呼吸するクッション「fufuly」

sNAPout

Office Nap

ston s

fufuly

sNAPoutは、血流量センサを搭載したイヤホンデバイスと、AIを搭載したスマートフォンアプリで構成する仮眠起床システム。入眠時に左右の耳に異なる周波数を流す“深睡眠促進音”で深い眠りを促し、入眠後はスマートフォンアプリに内蔵されたAIが血流量データから睡眠状態を高精度かつリアルタイムに解析。最適なタイミングでアラームを鳴らし、仮眠からの起床を促す。

Office Napは、オフィスでの快適な仮眠をサポートするファニチャーシリーズ。チェアの後傾角度は110度で、これは深い眠りに落ちるのを防ぎ、仮眠(nap)に最適な角度としている。また、顔周りを覆って適度な暗さを確保し、寝顔を見られないよう配慮するシェードなどもそろえる。

ston sは、充電不要・使い切りタイプの“深い呼吸の習慣化サポートデバイス”で、カフェインやGABAが配合されたさまざまなフレーバーの味わいが楽しめるとする。fufulyは、まるで生き物が呼吸するように膨らんだり縮んだりするクッションで、ふれあっている仲間の呼吸につられる生物の性質「呼吸の引き込み現象」にヒントを得たもの。息をモチーフにした形と、澄んだ空気をイメージしたデザインも特徴としている。