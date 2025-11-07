アル・サラーム銀行 (Al Salam Bank) はこのほど、Denodo、Amazon Web Services、バーレーンを拠点とするシステムインテグレーターであるNAIB ITと戦略的提携を締結した。

契約の概要

この契約は、バーレーンのビジョン2030 (Vision 2030) とDX（デジタルトランスフォーメーション）に向けた同国の方向性に沿って、銀行のデータとAIインフラを強化するためにDenodo Platformを導入することを目的としたもの。

バーレーン王国の長期的な経済ビジョンに沿い、デジタルバンキングにおけるイノベーションをリードするという同銀行のコミットメントを反映している。

提携の具体策

DenodoとNAIB ITとの戦略的パートナーシップは、同行のデジタル成熟度を高め、データとAIの活用を最適化し、顧客により良いサービスを提供するための重要なステップとなるという。

同行はリアルタイムのデータ統合とAIを用いた分析により、対応力を強化し、業務の柔軟性を強化し、よりパーソナライズされたシームレスなバンキング体験を提供することを目指す。

同行では、Denodo Platformの論理データ管理機能により、基幹システム、クラウドベースサービス、フィンテックパートナーのデータ接続・管理という従来であれば数週間を要する作業も数分で処理可能になる。