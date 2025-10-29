IFSは英国時間10月28日、2025年度累計決算(第3四半期および年初来9カ月間)を発表。この中で、年間経常収益(ARR)が前年比22％増となるなど、持続的な利益成長を実現したことを明らかにした。「世界最大規模の産業企業がAIを実験段階から本格導入へと移行」した成果だという。

IFSの2025年度第三四半期決算ハイライト

2025年度第三四半期の決算ハイライトによると、年間経常収益は前年比22％増、クラウド収益は前年比31％増。経常収益は前年比20％増で、総収益の82％を占めた。

IFSの産業用AI「IFS.ai」は、Arcelor Mittal、Boralex、Callaway、Collins Aerospace、Dixstone、Hitachi Energy、日本航空、OFI、TotalEnergies、Westinghouseといった企業に採用されており、これらの顧客がIFSへの投資を拡大していることが、経常収益や取引規模、顧客基盤の成長を加速させていると説明している。

IFS.aiは、製造業、重要資産の保守、サービス集約型業務など、複雑な産業オペレーションに特化した設計で、同社のソリューション全体に組み込んでおり、業界特化型のインテリジェンスを提供。複雑な業務プロセスの統合や、リアルタイム意思決定の最適化、大規模な効率改善を可能にする洞察を提供するなど、「汎用AIでは得られない価値を生み出す」という。

AIイノベーションアクセラレーター「Nexus Black」では、数週間で「画期的なAI製品と測定可能な成果」を提供。AIエージェント型デジタルワーカー「IFS Loops」は、従来は手作業が必要だった複雑なワークフローを自律的に管理し、他社システムを含むあらゆるデータソースで稼働する。

このほか、第三四半期に実施した7Bridgesの買収により、AI駆動型の高度なサプライチェーン、物流、輸送の最適化機能も追加している。

同社のマーク・モファットCEOは、「22％のARR成長と平均取引規模の拡大は、AIへの継続的な投資の成果であり、市場の明確なシフトを示している」とコメント。また、マティアス・ハイデンCFOは「経常収益が総収益の82％を占めており、高い収益の可視性を確保し、継続的なイノベーション投資を可能にしている」と述べている。

IFSは11月13日、イベント「Industrial X Unleashed」をニューヨークで開催予定で、AnthropicやBoston Dynamics、Microsoft、PwC、Siemensなどが一堂に会し、産業用AIの画期的な応用事例を紹介。AIやLLM、ロボティクス、エンタープライズソフトウェアが、産業のオペレーションをどう変革しているかを体験できるライブデモが行われるとのこと。