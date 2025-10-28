KDDIは10月28日、NVIDIA GB200 NVL72を始めとするAIサーバを搭載した「大阪堺データセンター」について、2026年1月下旬から稼働を開始することを発表した。

このデータセンターは2025年4月に取得したシャープ堺工場跡地において、大規模な電力・冷却設備を再利用し、KDDI Telehouse渋谷データセンターで培った水冷技術の知見や、KDDIが30年以上蓄積してきたデータセンター構築の知見を生かして構築する。

同データセンターでは法人向けにGPUを提供するほか、Googleの生成AIモデル「Gemini」のオンプレミスサービスなどパートナーとの協業を通じたAIサービス開発および提供に活用する。

データセンター外観イメージ

データセンターの特徴

大阪堺データセンターは従来の空冷方式に加えて、水冷方式の一種である直接液体冷却を導入し、NVIDIA GB200 NVL72を始めとした計算能力が高いAIサーバを稼働する。また、KDDI Telehouse 渋谷データセンターでの検証で確立した水冷方式に特化した設備設計や運用に関するガイドラインにより、安定した計算能力を提供するという。

さらに、日本国内で運用するAIデータセンターとしてソブリン性を確保。これにより、監視カメラの映像や企業の秘匿情報などの機密性の高いデータを保管し、学習や推論に活用できる。

また、KDDIの広帯域インターネットと全国のデータセンター、そしてこれらとシームレスに接続可能なモバイルネットワークを一体的に運用することで、多様なデータをこのデータセンターに集約し、高度な学習と推論を支援する。