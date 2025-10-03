富士通とNVIDIAは10月3日、AIエージェントを統合したフルスタックのAIインフラの構築を目指し、戦略的協業を拡大すると発表した。同日には都内で説明会が行われ、富士通 代表取締役社長 CEOの時田隆仁氏と、NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が登壇した。

ヘルスケア、製造、ロボティクスなどの領域に特化

今回の協業ではヘルスケア、製造、ロボティクスなどの領域に特化した産業向けのAIエージェントプラットフォームと高速なインターコネクト技術「NVIDIA NVLink Fusion」を介して、CPUシリーズ「FUJITSU-MONAKA」とNVIDIA GPUを統合するAIコンピューティング基盤を共同で開発・提供する。

AIエージェントプラットフォームとAIコンピューティング基盤の統合で継続的に学習・進化するAIエージェントにより、AI産業革命を加速するフルスタックAIインフラを実現するという。これにより、従来の汎用コンピューティングシステムの限界を克服し、業界横断的に自律進化するフルスタックのAIインフラの構築を可能にしていく。

フルスタックのAIインフラを構築していく

協業により、高速AIコンピューティングと人間の判断力・創造性を組み合わせ、人とAIの共創サイクルを実現し、システム全体の継続的な進化を目指す。製造業におけるデジタルツインを活用したものづくりのプロセスの加速、ロボティクスを含めたフィジカルAIを活用し、現場の労働不足の解消や創造性とイノベーションの促進。

また、産業や企業を超えたフルスタックのAIインフラの構築とサービスの提供を進め、最新のAI技術を活用して従来の技術では困難だった高度な自動化やインテリジェント化による変革を実現していく考えだ。

富士通 時田氏とNVIDIA フアン氏が描くAI駆動型社会のビジョン

富士通の時田氏は「当社は“ヒューマンセントリックス"の考えのもと、製品を開発・提供してきた。時代により提供するものは変化するが、この考え方は変わらない。近年、生成AIの飛躍的な進化により、これまで不可能だった予測やシミュレーションが可能になった。さまざまな課題解決に近づくことができたが、まだ乗り越えなければならない課題も多い。労働人口の減少やエネルギー問題をはじめ、深刻化する課題を解決するためにテクノロジーを活用していく必要があり、そのキーテクノロジーはAIだ」と述べた。

富士通 代表取締役社長 CEOの時田隆仁氏

続けて、同氏は「AIの進化は学習のデータ量、ハードウェアの処理能力が大きく伸ばした。データの処理能力、計算能力こそがAIの進化を推進し、効果が発揮される。AIが企業、社会に実装されていくためには、AIインフラが必要である。AIインフラをNVIDIAとともに構築し、AIがもたらす可能性を高めていく。当社も参画する理研の次世代スパコン『富岳NEXT』の開発にNVIDIAも参画することが決定している。NVIDIAとはデジタルテクノロジーで課題を解決するという共通のビジョンがあり、AI駆動型社会の実現に向けて一歩前進できた。AIが人に置き換わるものではなく、データの処理能力と人の判断力・創造性が組み合わさり、協調・共創で社会全体を良くしていく。そして“人"を常に発想の中心に据えて、必要なテクノロジーを追求する」と力を込めた。

一方、NVIDIAのフアン氏は「コンピュータ業界の真のパイオニアである富士通と手を組み、次の時代を切り開こうとしている。私たちは今、新しい産業時代、次なる産業革命に突入している。AIは、現代における最も強力な技術革新の原動力。あらゆるアプリケーションがAIで変革され、あらゆる企業がAIで動くようになります。電気やインターネットと同じように、AIは不可欠なインフラとなる」と強調。

NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏

また、同氏は「富士通と日本のAIインフラを構築する。シリコンからシステム、AIモデル、そしてソフトウェアに至るまで、日本の産業と社会のために設計されたAI基盤を作り上げる。MONAKAとNVIDIAのGPUをNVLink Fusionで融合し、省電力かつ高性能な新しいコンピューティングシステムを実現する。例えば、医療分野では、AIエージェントが医師や看護師を支援して病院運営を効率化するほか、製造やロボティクスでは手作業の自動化を進める。通信分野では、5Gや6Gネットワークの効率と性能を高め、高速で省エネなサービスを提供する。さらに、ロボティクスとAIエージェントは、日本が直面する大きな課題である労働力不足や高齢化への対応を支援し、新たな製造業の成長機会を切り開く。日本企業は、こうした課題を日本のために、そして世界のために解決できる」との認識を示した。

3つの重点的な取り組み、AIエージェント・次世代基盤・顧客連携

富士通 執行役員副社長CTOのヴィヴェック・マハジャン氏は「主な取り組みとして、(1)産業向けの自律化するAIエージェントプラットフォームの共同開発、(2)次世代コンピューティング基盤の共同開発・拡販、(3)カスタマーエンゲージメントの推進の3つに取り組む」と説明した。

富士通 執行役員副社長CTOのヴィヴェック・マハジャン氏

戦略的協業の概要

産業向けの自律化するAIエージェントプラットフォームの共同開発

AIサービス「Fujitsu Kozuchi」のプラットフォームを基盤に「AI Computing Broker」(リアルタイムにGPUを割り振る富士通独自のアダプティブGPUアロケーター技術と、各種AI処理の最適化技術を統合したミドルウェア技術)などを活用して新たに開発し、富士通のAIプラットフォームを最適化するAI Workload Orchestrator技術と、オープンソースのモジュール型推論フレームワーク「NVIDIA Dynamo」を融合。また、マルチテナントのサポートで高速性と高いセキュリティを両立するAIエージェントプラットフォームの実現を目指す。

さらに、生成AIモデルを構築・カスタマイズ・デプロイするためのプラットフォーム「NVIDIA NeMo」を活用し、富士通独自のマルチAIエージェント技術などの機能群を開発・実装し、富士通のAIモデル「Takane」を含めて最適化することで、ヘルスケアや製造業などの特定領域およびお客様それぞれの要件に合わせて、AIエージェントやAIモデルが自律進化する仕組みを迅速に構築し、企業の柔軟なカスタマイズを可能とする。

これにより、顧客のAI導入の加速と効率化に寄与。さらに、開発したAIエージェントを事前構築済みの推論用マイクロサービス「NVIDIA NIMマイクロサービス」を通して提供することを可能にする。

自律進化するAIプラットフォームの概要

次世代コンピューティング基盤の共同開発・拡販

(2)に関しては、両社のCPU・GPU技術を融合し、AIエージェントプラットフォームを支える高速・高度なコンピューティング基盤を共同開発。富士通が開発を進めるMONAKAシリーズと、NVIDIAのGPUをNVLink-Fusionを活用し密結合する。シリコンレベルから共同で最適なインフラを開発することで、ゼタスケールの演算性能を実現する高速AIコンピューティング基盤を共同開発し、産業導入を可能とするプラットフォームを実現するという。

加えて、ハードウェアの性能強化だけでなく、富士通がHPCで培ったArm向け高速ソフトウェア技術と並列コンピューティングプラットフォーム兼プログラミングモデル「NVIDIA CUDA」を統合したソフトウェアも提供し、ワンストップでAIの変革を支えるHPC-AIエコシステムを提供していく。

カスタマーエンゲージメントの推進

(3)については、パートナーエコシステムを構築し、AIインフラを通してAIエージェントやAIモデルの活用の拡大を支援。また、さらなるエコシステムの拡大を加速させるため、共同でパートナープログラム提供などの活動に取り組む。

そのほか、AIインフラによる社会変革を実現するユースケース開発を、特定の産業分野から推進する。一例としてAIインフラと富士通のコンピューティング、AI、ネットワークという3つのキーテクノロジーを核に、同社が掲げるAIによる社会変革をロボティクス分野から具現化し、フィジカルAIをはじめとした先端技術の社会実装を目指す。

さらに、量子分野での協業も進めていく。富士通は、2030年度に1万量子ビットおよび250論理ビットの超伝導量子コンピュータ、2035年度に1000論理ビットの超伝導量子コンピュータの実現を目指している。9月には、産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)と、量子技術における国際的な産業競争力の強化に関する連携協定を締結。

量子分野でも連携していく

マハジャン氏は「エラー訂正技術などをNVIDIAと共同で研究開発していく。今後、NVIDIAとの協業で数十兆円規模と見込まれている市場を量子コンピューティングなどで目指していきたい」と意気込みを語っていた。