ソフトバンクは、5G SAのネットワーク上で音声通話を実現する「VoNR」技術を用いた音声通話サービスを10月9日に提供開始。ユーザーが加入中のプランで利用でき、追加料金はかからない。同日発売の「Xperia 10 VII」が同サービスに対応する初の端末で、対応機種は今後、順次拡大予定。

国内では5G商用サービスが2020年に始まり、一部エリアではコア設備や基地局なども含めて5G専用の技術と設備で構成した「5G SA」(5G Stand Alone)によるデータ通信サービスが提供開始されている。

スマートフォン(スマホ)の音声通話サービスは、これまで4Gネットワークを用いた「VoLTE」(Voice over LTE)が主流で、5Gネットワーク接続時に音声通話を行うときは、一時的に4Gネットワークに切り替える必要があった。

今回新たにスタートする、「VoNR」(Voice over NR)による音声通話サービスは、対応スマホであれば5G通信を維持したまま、発着信や通話が可能になるというもの。

VoNR提供エリアで5G SA通信を行っていれば、発信ボタンを押してから呼び出し音が鳴るまでの時間が短縮されてスムーズに発信できるようになる。また、通話中にWebサイトを閲覧するときも5G SAによる高速データ通信が利用できるという。

ソフトバンクでは、5G SA提供エリアの詳細を公表している。なお、5G SAネットワークの一時的な混雑などにより、スマホが5G SAネットワークに接続していない場合は、VoNRによる音声通話サービスは利用できない。

ソフトバンクでは今後、VoNR音声通話サービスの提供エリアや対応機種を拡大し、5G SAならではの技術を活用したサービスを積極的に展開。より快適なコミュニケーション環境とユーザーの満足度向上をめざす。