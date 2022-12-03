Q-Successから2022年12月のWebサイト向けLinuxディストリビューションのシェアが発表された。2022年12月はUbuntuとCentOSがシェアを減らし、Debianがシェアを増やした。

この1年間、UbuntuとCentOSはシェアの下落が続いている。一方、Debianはシェアの増加を続けている。変動幅は小さく順位が変動するものではないが、増減の傾向は明確に出ている。

  • 2022年12月Webサイト向けLinuxディストリビューションシェア/円グラフ

    2022年12月Webサイト向けLinuxディストリビューションシェア/円グラフ

  • 2022年12月Webサイト向けLinuxディストリビューションシェア/棒グラフ

    2022年12月Webサイト向けLinuxディストリビューションシェア/棒グラフ

  • Webサイト向けLinuxディストリビューションシェア推移グラフ - 資料: Q-Success提供

    Webサイト向けLinuxディストリビューションシェア推移グラフ　資料：Q-Success

順位 ディストリビューション 今月のシェア 先月のシェア 推移
1 Ubuntu 33.2% 33.9%
2 Debian 16.5% 16.3%
3 CentOS 8.8% 9.0%
4 Red Hat 0.8% 0.8%
5 Gentoo 0.5% 0.5%
6 Fedora 0.2% 0.2%
7 SuSE 0.1% 0.1%

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3か月の平均順位を用いている。