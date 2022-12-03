Q-Successから2022年12月のWebサイト向けLinuxディストリビューションのシェアが発表された。2022年12月はUbuntuとCentOSがシェアを減らし、Debianがシェアを増やした。
この1年間、UbuntuとCentOSはシェアの下落が続いている。一方、Debianはシェアの増加を続けている。変動幅は小さく順位が変動するものではないが、増減の傾向は明確に出ている。
|順位
|ディストリビューション
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|Ubuntu
|33.2%
|33.9%
|↓
|2
|Debian
|16.5%
|16.3%
|↑
|3
|CentOS
|8.8%
|9.0%
|↓
|4
|Red Hat
|0.8%
|0.8%
|＝
|5
|Gentoo
|0.5%
|0.5%
|＝
|6
|Fedora
|0.2%
|0.2%
|＝
|7
|SuSE
|0.1%
|0.1%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3か月の平均順位を用いている。