米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は8月22日(米国時間)、「CISA Adds One Known Exploited Vulnerabilities to Catalog｜CISA」において、「Known Exploited Vulnerabilities Catalog」に脆弱性を追加したと伝えた。対象の脆弱性はサイバー犯罪者によって積極的に悪用されている。

CVE-2022-0028 PAN-OS: Reflected Amplification Denial-of-Service (DoS) Vulnerability in URL Filtering

影響を受ける主な製品やサービスは次のとおり。

CVE-2022-0028 Palo Alto Networks - PAN-OS

脆弱性の主な内容は次のとおり。

CVE番号 脆弱性内容 CVE-2022-0028 A Palo Alto Networks PAN-OS URL filtering policy misconfiguration could allow a network-based attacker to conduct reflected and amplified TCP denial-of-service (RDoS) attacks.

この脆弱性の影響により、Palo Alto Networks PAN-OSのURLフィルタリングポリシーの設定ミスが原因で、ネットワークベースの攻撃者が反射・増幅型のTCPサービス運用妨害攻撃を行う危険性があるとされている。この脆弱性はすでに積極的に悪用が確認されている点に注意が必要。該当する製品を使っている場合は、提供されているCVE情報やベンダーが提供する情報を確認するとともに、迅速にアップデートを適用することが望まれる。