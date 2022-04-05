Q-Successから2022年4月のWebサイト向けLinuxディストリビューションのシェアが発表された。2022年4月はUbuntuとCentOS、Red Hat、Gentooがシェアを減らし、Debianがシェアを増やした。

UbuntuとCentOSというWebサイト向けLinuxディストリビューションとしてはシェアの多いディストリビューションが減少傾向を続ける中、Debianがわずかながらも増加傾向を続けている。

Webサイト向けLinuxディストリビューションシェア推移グラフ 資料：Q-Success

順位 ディストリビューション 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 Ubuntu 34.4% 34.9% ↓ 2 Debian 15.8% 15.6% ↑ 3 CentOS 9.4% 9.7% ↓ 4 Red Hat 0.8% 0.9% ↓ 5 Gentoo 0.5% 0.6% ↓ 6 Fedora 0.2% 0.2% ＝ 7 SuSE 0.1% 0.1% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。