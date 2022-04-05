Q-Successから2022年4月のWebサイト向けLinuxディストリビューションのシェアが発表された。2022年4月はUbuntuとCentOS、Red Hat、Gentooがシェアを減らし、Debianがシェアを増やした。
UbuntuとCentOSというWebサイト向けLinuxディストリビューションとしてはシェアの多いディストリビューションが減少傾向を続ける中、Debianがわずかながらも増加傾向を続けている。
|順位
|ディストリビューション
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|Ubuntu
|34.4%
|34.9%
|↓
|2
|Debian
|15.8%
|15.6%
|↑
|3
|CentOS
|9.4%
|9.7%
|↓
|4
|Red Hat
|0.8%
|0.9%
|↓
|5
|Gentoo
|0.5%
|0.6%
|↓
|6
|Fedora
|0.2%
|0.2%
|＝
|7
|SuSE
|0.1%
|0.1%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。