米コンピュータ緊急事態対策チーム（US-CERT: United States Computer Emergency Readiness Team）は1月20日、「Google Releases Security Updates for Chrome｜CISA」において、GoogleがWebブラウザChromeの最新版となる「Chrome 97.0.4692.99」をWindows、MacおよびLinux向けにリリースしたことを伝えた。

Chrome 97.0.4692.99のリリースに関する情報は次のページにまとめられている。

Google Chrome 97.0.4692.99 for Mac

このリリースには、計26件の脆弱性に対する修正が含まれている。そのうち、CVEベースで情報が公開されているものは次のとおり（[]内は各脆弱性の影響度）。

[緊急]CVE-2022-0289: セーフブラウジングにおける解放後のメモリ使用（Use After Free）

[高]CVE-2022-0290: サイト分離における解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0291: ストレージにおける不適切な実装

[高]CVE-2022-0292: Fenced Framesにおける不適切な実装

[高]CVE-2022-0293: Web Packagingにおける解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0294: プッシュ通知における不適切な実装

[高]CVE-2022-0295: Omniboxにおける解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0296: 印刷における解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0297: 3DグラフィクスAPIのVulkanにおける解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0298: スケジューリングにおける解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0300: テキストIME（Input Method Editor）における解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0301: DevToolsにおけるヒープバッファオーバーフロー

[高]CVE-2022-0302: Omniboxにおける解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0303: GPU watchdogにおける競合の発生

[高]CVE-2022-0304: ブックマークにおける解放後のメモリ使用

[高]CVE-2022-0305: Service Worker APIにおける不適切な実装

[高]CVE-2022-0306: PDFiumにおけるヒープバッファオーバーフロー

[中]CVE-2022-0307: Optimization Guideにおける不適切な実装

[中]CVE-2022-0308: データ転送における不適切な実装

[中]CVE-2022-0309: オートフィルにおける不適切な実装

[中]CVE-2022-0310: タスクマネージャーにおけるヒープバッファオーバーフロー

[中]CVE-2022-0311: タスクマネージャーにおけるヒープバッファオーバーフロー

今回のアップデートには、影響度が「Critical(緊急)」の脆弱性1件の修正が含まれているため、上記のセキュリティ情報を確認した上で、できるだけ早く必要なアップデートを適用することが推奨される。