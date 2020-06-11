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「YMTC」のニュースまとめ

中国清華紫光集団傘下のNAND型フラッシュメモリメーカーであるYangtze Memory Technologies(YMTC)。独自の3D積層技術を活用して先行企業に対抗しようとする同社の動向をお伝えします。

2020年06月11日(木)

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中YMTC、第3四半期に自社ブランドSSDを出荷か？ - 海外メディア報道

半導体デバイス 2020/06/11 10:49

2020年04月24日(金)

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YMTCの128層NANDの実現でNAND市場の勢力図は変わるのか？ - TrendForce

半導体デバイス 2020/04/24 07:15

2020年04月15日(水)

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中YMTC、128層QLC 3D NANDの開発に成功 - 1チップで1.33Tビットを達成

半導体デバイス 2020/04/15 07:45

2020年01月21日(火)

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YMTC、中国企業より3D NAND向けエッチング装置を購入 - 中韓メディア報道

半導体デバイス 2020/01/21 06:30

2019年09月06日(金)

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中国YMTCが64層256GビットTLC NANDの量産を開始

半導体デバイス 2019/09/06 15:29

2019年05月17日(金)

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中国YMTC、64層3D NANDの年内量産は予定通り - 2020年に128層の生産を計画

半導体デバイス 2019/05/17 07:48

2019年03月28日(木)

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中国半導体企業のYMTC、64層3D NANDの年内量産化にめど

半導体デバイス 2019/03/28 07:12

2019年01月31日(木)

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第5回 YMTCの3D NAND市場攻略に向けた奇策「Xtacking」

半導体デバイス 2019/01/31 08:30

2019年01月24日(木)

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第4回 3D NAND市場のゲームチェンジャー目指す中国YMTC

半導体デバイス 2019/01/24 09:08

2018年08月17日(金)

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中国YMTC、独自技術採用の32層3D NANDを2019年に量産 - 64層も開発済み

半導体デバイス 2018/08/17 09:13

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中YMTC、第3四半期に自社ブランドSSDを出荷か？ - 海外メディア報道

半導体デバイス 2020/06/11 10:49

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中国の半導体自給率は目標の1/3止まりの可能性 - IC Insights予測

半導体デバイス 2020/05/27 16:20

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2020年第1四半期の半導体売上高ランキング - 中国勢が初めてトップ10入り

半導体デバイス 2020/05/08 18:52

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半導体デバイス 2020/04/24 07:15

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フェローテック、中国で300mmウェハ再生事業に参入 - 約77億円を投資

半導体デバイス 2020/04/22 13:53

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中YMTC、128層QLC 3D NANDの開発に成功 - 1チップで1.33Tビットを達成

半導体デバイス 2020/04/15 07:45

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中GigaDevice、DRAMの開発・生産に向けて約670億円の資金調達を実施

半導体デバイス 2020/04/13 14:34

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新型コロナウイルスの感染抑制を受け、中国で半導体への投資活動が復活

半導体デバイス 2020/03/27 16:30

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半導体設備投資、2020年は緩やかな回復も2021年は過去最高を更新へ - SEMI

半導体デバイス 2020/03/10 14:24

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新型コロナウイルスの現在の半導体産業への影響は限定的も、今後は不透明

半導体デバイス 2020/02/20 19:29

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