「YMTC」のニュースまとめ
2020年06月11日(木)
中YMTC、第3四半期に自社ブランドSSDを出荷か？ - 海外メディア報道
半導体デバイス 2020/06/11 10:49
2020年04月24日(金)
YMTCの128層NANDの実現でNAND市場の勢力図は変わるのか？ - TrendForce
半導体デバイス 2020/04/24 07:15
2020年04月15日(水)
中YMTC、128層QLC 3D NANDの開発に成功 - 1チップで1.33Tビットを達成
半導体デバイス 2020/04/15 07:45
2020年01月21日(火)
YMTC、中国企業より3D NAND向けエッチング装置を購入 - 中韓メディア報道
半導体デバイス 2020/01/21 06:30
2019年09月06日(金)
中国YMTCが64層256GビットTLC NANDの量産を開始
半導体デバイス 2019/09/06 15:29
2019年05月17日(金)
中国YMTC、64層3D NANDの年内量産は予定通り - 2020年に128層の生産を計画
半導体デバイス 2019/05/17 07:48
2019年03月28日(木)
中国半導体企業のYMTC、64層3D NANDの年内量産化にめど
半導体デバイス 2019/03/28 07:12
2019年01月31日(木)
2019年01月24日(木)
ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第4回 3D NAND市場のゲームチェンジャー目指す中国YMTC
半導体デバイス 2019/01/24 09:08
2018年08月17日(金)
中国YMTC、独自技術採用の32層3D NANDを2019年に量産 - 64層も開発済み
半導体デバイス 2018/08/17 09:13
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中GigaDevice、DRAMの開発・生産に向けて約670億円の資金調達を実施
半導体デバイス 2020/04/13 14:34
新型コロナウイルスの感染抑制を受け、中国で半導体への投資活動が復活
半導体デバイス 2020/03/27 16:30
半導体設備投資、2020年は緩やかな回復も2021年は過去最高を更新へ - SEMI
半導体デバイス 2020/03/10 14:24
新型コロナウイルスの現在の半導体産業への影響は限定的も、今後は不透明
半導体デバイス 2020/02/20 19:29
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