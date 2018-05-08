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「RISC-V」の最新情報・話題まとめ

RISCプロセサの新たな命令セットアーキテクチャ(ISA)で、ArmやIntelといった企業に縛られることのない誰もが無料で使えるオープンソースである「RISC-V(リスク ファイブ)」に関する技術情報や企業採用の話題などをお届けします。

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