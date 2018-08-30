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お知らせ

「Office 365」の最新情報・話題まとめ

マイクロソフトが提供するクラウドアプリケーション「Office 365」（O365）に関する記事。

2019年04月03日(水)

Top

VeeamがOffice 365向けバックアップソリューションの最新版

情報システム 04/03 17:57

2019年03月28日(木)

Top

Windows 7だけじゃない! Office 2010のサポート終了にも対応する「Office 365＋PCレンタル」サービス

情報システム PR 03/28 08:30

2019年03月27日(水)

Top

最新版 - Office 365サイト活用入門 第48回 Yammerを使う (1)…セットアップ

SOHO/SMB PR 03/27 08:00

2019年03月26日(火)

Top

Office 365をより使いやすく! アドオンツール導入事例 第7回 日本型の組織管理をしつつOffice 365を利用する昭和音楽大学――コスト削減と管理負荷軽減をねらいネクストセットのアドオンを導入

SOHO/SMB PR 03/26 12:00

2019年03月07日(木)

Top

ルーブリックがソフトウェアの最新版「Andes 5.0」を解説

情報システム 03/07 06:00

2019年02月12日(火)

Top

MSがOffice 2019ではなく「Office 365」を推すワケ - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 02/12 21:11

2019年01月30日(水)

Top

トレンドマイクロがAIでなりすましメールを防止する新技術

セキュリティ 01/30 05:00

2019年01月29日(火)

Top

Apple、MacのアプリストアにMicrosoft Office 365を追加

開発/エンジニア 01/29 14:30

2019年01月25日(金)

Top

Mac App Storeに「Office 365」登場、サブスクリプション購入も可能

アップル 01/25 16:38

2019年01月22日(火)

Top

最新版 - Office 365サイト活用入門 第46回 Microsoft Teamsを使う(5)…タブの追加

SOHO/SMB PR 01/22 08:00

2019年01月18日(金)

Top

家庭向け「Microsoft Office 2019」永続ライセンス版、1月22日発売

ソフト 01/18 21:07

2018年12月27日(木)

Top

マイクロソフトの2018年を振り返る - AIやりんなの進化、子ども向けプログラミング、Win7のサポート終了告知も

Windows 12/27 16:00

2018年12月20日(木)

Top

米MS「Office app for Windows 10」発表、My Officeに代わる管理アプリ

ソフト 12/20 06:35

2018年12月18日(火)

Top

話者音声字幕化のPowerPointなどツールに続々とAI技術を投入するMicrosoft

情報システム 12/18 11:34

2018年12月17日(月)

Top

PCもOSもサブスクリプションに？ コンシューマ向け「Microsoft 365」の存在 - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 12/17 21:48

2018年12月03日(月)

Top

キヤノンITSがOffice 365向けセキュリティ対策サービス

セキュリティ 12/03 12:07

2018年11月29日(木)

Top

チェック・ポイント、クラウドセキュリティ「CloudGuard SaaS」提供開始

情報システム 11/29 10:23

2018年11月27日(火)

Top

ネオジャパン、Office 365とSAML認証対応のグループウェア最新版

業務システム 11/27 15:29

Top

富士通、AIで働き方改革を実現する「Zinrai for 365 Dashboard」

業務システム 11/27 15:06

2018年11月21日(水)

Top

Microsoft Teams導入企業にワークフロー申請も兼務できるハイブリッド型AIチャットボット - ALSI

業務システム 11/21 17:45

2018年11月14日(水)

Top

最新版 - Office 365サイト活用入門 第44回 Microsoft Teamsを使う…(3)

SOHO/SMB PR 11/14 08:00

2018年11月13日(火)

Top

Windows 10 October 2018 Updateの再配布は近い - 日本マイクロソフトのメディア向け勉強会から

Windows 11/13 21:12

2018年11月08日(木)

Top

マカフィーとSBTがクラウド環境のセキュリティ製品で協業

セキュリティ 11/08 16:22

2018年10月19日(金)

Top

2020年内に延長サポートが終了するWindows 7やOffice 2010の早期移行計画を - 日本マイクロソフト

情報システム 10/19 19:35

2018年10月02日(火)

Top

法人向け「Office 365 Business Premium」、家電量販店でも販売開始

ソフト 10/02 12:33

2018年09月25日(火)

Index.iapp

クラウドトラフィックの負荷と多様化するサイバー攻撃に備える新時代ファイアウォール

セキュリティ PR 09/25 19:00

2018年09月06日(木)

Top

個人向けOffice 365の利用制限を大幅緩和へ - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 09/06 16:44

2018年08月30日(木)

Top

NTT Com、セキュリティと使い勝手を両立した働き方改革対応製品

セキュリティ 08/30 13:34

Top

NECと日本MS、Microsoft 365の導入支援の新サービスを共同開発

情報システム 08/30 10:50

2018年08月17日(金)

Top

パソコンに、スマホの使い勝手を – いつでもつながるデバイスで推進する働き方改革

セキュリティ PR 08/17 09:00

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