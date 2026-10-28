これまで、ExcelとCopilotの組み合わせについて、表データの要約、傾向分析、業務台帳の分析、Excelブックの編集などを取り上げてきました。

Excelでデータを集計、分析する目的の一つに、上司や関係者への報告があります。つまり、表の整理や分析が終わっても、報告に必要な数値を選び、グラフを作成し、注目点を文章にまとめる作業が残ります。

今回はExcel編の最終回として、売上データをもとに、Copilotで月次報告用のレポートを作成します。また、作成されたレポートをどのように確認すべきかも紹介します。

分析結果を報告できる形にする

売上表や業務台帳を分析すると、さまざまな情報を得られます。 たとえば、売上データであれば、次のような情報です。

・売上合計

・前月との比較

・商品別の売上

・地域別、担当者別の売上

・売上が伸びた商品

・売上が減少した商品

・粗利益や利益率

・今後確認すべき課題



しかし、分析結果をそのまま並べても、月次報告として読みやすいとは限りません。報告を受ける側にとって必要なのは、すべての数値ではなく、現在の状況、前月からの変化、注意すべき点、次に取るべき行動です。

Copilotには、「この表を分析してください」と指示するだけでなく、誰に、何を報告するのかを伝えることが重要です。

今回使用する売上管理表

今回は、ある会社の月別売上を記録した架空の売上管理表を使用します。表中の会社名、担当者名、商品名、金額などは、すべて架空のものです。

表には、次の列があります。

・売上日

・地域

・担当者

・商品分類

・商品名

・数量

・売上金額

・原価

・粗利益



(1) 売上管理表の列見出し。分析に必要な項目を揃えた。

今回使用するサンプルの売上管理表

Copilotで分析しやすくするため、1行目に列見出しを置き、途中に空白行や合計行を入れず、表をExcelのテーブルとして設定しておきます。

今回は、Copilotを利用するブックをOneDriveまたはSharePointに保存し、自動保存を有効にして作業します。ただし、自動保存の有効化は、Copilotを利用するための一律の必須条件ではありません。また、対応するデスクトップ版では、ローカルに保存したブックをチャットで分析することもできます。

月次報告用のレポートを作成する

ExcelでCopilotを開き、次のように指示します。

プロンプト例

・「この売上管理表をもとに、管理者向けの月次報告を作成してください」

・「売上合計、粗利益、商品分類別の売上、地域別の売上を集計し、前月と比較してください」

・「注目すべき増減と、その原因として考えられることを整理してください」

・「集計結果とグラフを新しいワークシートにまとめ、最後に確認すべき課題を3つ示してください」



先に、Copilotアイコンをクリックして、ExcelのCopilotペインを開いておきます。 以降、言及しませんが、必要に応じて、CopilotアイコンをクリックしてCopilotペインを表示したり、邪魔なときは閉じたり、臨機応変に活用してください。

(2)プロンプトを入力して、送信する

月次報告用レポートの作成をCopilotに指示する

このプロンプトでは、単に「分析してください」と指示するのではなく、次の条件を指定しています。

・読者は管理者

・月次報告として使用する

・必要な集計項目

・前月との比較

・グラフの作成

・注目点と課題の整理

・新しいワークシートへの出力



目的と完成イメージを伝えることで、Copilotが行う作業を具体化できます。

Copilotは、指示に基づいて必要な処理を組み立てます。複数の作業をまとめて依頼したときは、Copilotが予定している変更内容を確認してください。意図と異なる場合は、ブックに反映する前に指示を修正します。

(3)Copilotの作業中は、作業経過・進捗状況がリアルタイムに表示される。処理内容によってはかなり時間がかかることもある。

(4)Copilotの処理を停止したいときにクリックする「停止」ボタン

レポート作成の作業内容を表示するCopilot

作成された集計表を確認する

Copilotが新しいワークシートを作成すると、売上合計や粗利益、商品分類別、地域別の集計結果が表示されます。

Copilotが作成した月次報告用の集計シート

集計結果が作成されたら、まず元の売上管理表と数値が一致しているか確認します。特に確認したいのは次の点です。

・集計対象期間が正しいか

・売上金額と粗利益を取り違えていないか

・空白セルを含む行が、意図せず集計対象から除外されていないか

・商品分類や地域名の表記が統一されているか

・前月と当月の範囲が正しく分かれているか



「東日本」と「東日本 」のように、末尾に空白が含まれている名称は、一見気付きにくいのですが、別の項目として集計されることがあります。また、日付が文字列として入力されていると、月別集計が正しく行われないこともあります。このような問題があるときは、元データをチェックし、表記やデータ形式を決められたルールに従って統一してください。

Copilotが作成した結果が整って見えても、正しいとは限りません。集計結果の合計と元データの合計を照合する習慣が必要です。

グラフが伝える内容を確認する

次に、Copilotが作成したグラフを確認します。シートを下にスクロールしてグラフ項目も確認してください。

グラフを自動作成できることは便利ですが、グラフとして表示できればよいわけではありません。たとえば、次の点を確認します。

・比較したい項目に適したグラフになっているか

・項目名や凡例が分かりやすいか

・金額の単位が明確か

・項目が多すぎて読みにくくなっていないか

・色だけに頼った区別になっていないか

・売上と粗利益が混同されていないか



結果が分かりにくいときは、追加の指示で修正できます。たとえば、以下のようなプロンプトで一度作成したグラフを修正できます。

プロンプト例：「商品分類別売上のグラフは、売上が多い順に並べ替えてください。上位3分類だけを表示し、金額の単位を万円にしてください」

(5)グラフを修正するプロンプトを入力する

(6)修正状況をCopilotが表示している

(7)この修正をこのまま受け入れるときは「完了」をクリックする

(8)この修整を破棄して元に戻すときは「元に戻す」をクリックする



グラフの並べ替えと表示単位の変更を指示する

目的に合わないグラフを手作業で作り直す前に、どのように変更したいかをCopilotに伝えてみるとよいでしょう。

Copilotが示した原因は事実とは限らない

Copilotは、前月から売上が増減した商品や地域を抽出し、その原因として考えられることを説明できます。

ただし、売上管理表に記録されているのは、主に販売結果です。

売上が増えた理由が広告、値引き、季節要因、営業活動の成果なのか、売上表だけでは判断できない場合があります。Copilotが示した原因は、表に含まれる数値や項目から推定したものであり、確認済みの事実とは限りません。

そこで、プロンプトに次の条件を加える方法もあります。

前月から売上が増減した商品や地域を抽出し、その原因として考えられることを説明させるにあたって、表のデータから確認できる事実と、そこから推定した内容を分けて記載し、データから判断できないことは「要確認」とするように指示するのです。

このように指示すると、集計結果として確認できる情報と、Copilotによる推定を区別しやすくなります。

(9)前月との比較を、事実、推定など分けて項目立てする

売上の増減と考えられる原因を説明するCopilot

報告文のたたき台を作成する

集計表とグラフができたら、報告文のたたき台を作成します。

プロンプト例：「この月次レポートをもとに、管理者向けの報告文を300文字程度で作成してください。売上と粗利益の前月比、注目すべき変化、次月に確認すべき課題を含めてください。推定した内容は断定しないでください」

(10)プロンプトを入力する

(11)生成された報告文のたたき台が表示される

(12)コピーボタンでコピーし、WordやExcelなどで作成した報告書、あるいは報告メールなどに貼り付ける



月次レポートから管理者向けの報告文を作成する

Copilotが作成した文章は、そのまま提出する完成原稿ではなく、報告文のたたき台として利用します。

数値が集計表と一致しているか、表にない事実を追加していないか、社内で使う用語に合っているかを確認し、必要に応じて修正してください。

ExcelとCopilotを組み合わせるメリット

これまでのExcel編で見てきたように、Copilotは自然な日本語による指示から、次のような作業を支援できます。

・表全体を要約する

・数値や自由記述から傾向を見つける

・注意すべきデータを抽出する

・数式や判定列を追加する

・条件付き書式を設定する

・集計表やグラフを作成する

・分析結果から報告文のたたき台を作る



利用者が関数名やグラフの種類を詳しく知らなくても、「何を確認したいのか」「誰に報告したいのか」を伝えることで、作業を始められる点が大きなメリットです。

一方で、Copilotは元データの誤りまで自動的に解決してくれるわけではありません。入力データに空白、誤記、表記の揺れがあれば、集計結果にも影響します。

また、Copilotが生成した数式、集計、グラフ、説明文について、最終的な確認と判断を行うのは利用者です。

まとめ

今回はExcel編の最終回として、売上管理表から月次報告用の集計表、グラフ、報告文を作成する流れを紹介しました。

Copilotの価値は、一つの数式やグラフを作成することだけではありません。元データを読み取り、集計し、注目点を抽出し、報告できる形にまとめる一連の作業を支援できることにあります。

ただし、Copilotが作成した結果をそのまま信用するのではなく、元データとの照合、数式や集計範囲の確認、事実と推定の区別が必要です。

Copilotが作成したものを人間が確認し、必要に応じて修正する。この役割分担を意識することで、Excel作業にかかる時間を減らしながら、データに基づく判断や報告に力を注げるようになります。

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