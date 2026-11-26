ジョーシスは11月26日、端末やサーバ、Microsoft 365、Google Workspaceのデータを対象とする「Josys バックアップ」の提供を開始したと発表した。端末とサーバについては、バックアップの取得状況の監視や再取得、月次レポート、定期的な復旧テストまで支援する。

端末からクラウドサービスまでデータを保護

Josys バックアップは、端末やサーバ、Microsoft 365、Google Workspaceのデータを、本番環境とは別の場所に保管するサービス。端末のバックアップはWindowsとmacOSに対応し、データファイルとイメージファイルの両方を保存できる。保管先はクラウド、社内のファイルサーバやNASなどのローカル環境、両者を組み合わせたハイブリッド構成から選択可能だ。

Josys バックアップの画面イメージ

サーバについては、Windows Serverを環境単位、Linuxをファイル単位、仮想マシンをゲスト単位でバックアップする。端末とサーバでは、取得状況の監視に加え、取得に失敗した場合の再取得や月次レポートの提供、定期的な復旧テストをジョーシスが支援する。ただし、復旧の判断と操作は利用企業が行う。

Microsoft 365ではExchange Online、OneDrive、SharePoint、Teams、Google WorkspaceではGmail、Googleドライブ、カレンダー、連絡先に対応する。バックアップの取得頻度は最大で1日12回。容量は無制限で、最長14年間保管できる。

すでに端末の監視やパッチ適用、設定の是正などを運用代行する「Josys MDMサービス」を利用している企業は、同サービスと同じソフトウエアにバックアップ機能を追加できるため、新たなソフトウエアを導入する必要がない。また、同サービスを契約していない企業も、Josys バックアップを単体で導入できる。Microsoft IntuneやJamfで端末を管理している企業も、既存の管理体制を変えずに利用可能だ。

漏洩検知から端末データの復元まで連携

Josys バックアップは、アイデンティティセキュリティ基盤「Josys」のAIインテリジェンス「Autoguard」と連携する。従業員の認証情報の漏洩を検知した場合、IdPアカウントの停止、パスワードのリセット、セッションの削除を一括で実行する。

端末が侵害されたおそれがある場合は、Josys MDMサービスを通じて端末のデータを消去し、その後、バックアップから自動で復元する。これにより、認証情報の漏洩検知からアカウントへの対処、端末データの消去・復元までを一連の流れで実行できるという。

併せてジョーシスは、Josys MDMサービスの利用企業向けに、管理端末のOSやアプリケーションの脆弱性に対するパッチ適用を自動化する機能の提供も開始した。