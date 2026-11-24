Microsoftは11月17日（現地時間）、年次イベント「Microsoft Ignite 2026」で、業務を自律的かつ継続的に遂行するAIエージェント「Autopilot」を発表し、先行提供を開始した。メールのフォローアップや定期業務、プロジェクト管理などを担い、人間からその都度指示を受けなくても仕事を進めることができる。当初は米国の一部の顧客が対象となる。

公式ブログ：Copilot at Microsoft Ignite: Expanding what’s possible with intelligence built for work

人間の指示を待たずに業務を進める「Autopilot」

生成AIの業務活用が広がる中、MicrosoftはAIに質問して回答を得たり、資料の作成を依頼したりするだけでなく、継続的な業務そのものをAIに任せる仕組みを提供する。

Autopilotは、クラウド上で常時稼働する個人向けのAIエージェントだ。同社は11月17日から、新機能を先行利用できる「Frontier」プログラムの顧客を対象に順次提供を開始した。当初は米国の一部の顧客が対象となる。

MicrosoftはCopilotにおけるAIへの仕事の任せ方を拡充している。Copilot Chatが質問への回答や文書の下書き作成などに適しているのに対し、Copilot Coworkは複数の工程からなる作業を一括して任せることができる。Autopilotはさらに、数日から数週間にわたる継続的な業務を担う。

Microsoft CopilotにおけるAIへの仕事の任せ方の違い（Microsoftの発表資料を基に編集部作成）

Autopilotは企業のテナント内で動作し、固有のIDやメモリ、業務を遂行するためのツールを持つ。利用者はCopilotアプリでAutopilotの名前や目標を設定する。

初期設定時には、利用者がアクセス権限を持つ過去30日間のメールや会議、チャット、ファイルの情報を参照する。この段階では、メールの送信や情報の変更は行わない。

業務の文脈を把握するために、Microsoft 365上の人やデータ、業務の関係性を理解する技術「Work IQ」を活用する。利用者の優先事項や好み、仕事の進め方を学習し、継続的な業務に反映する。

Autopilotの利用は従量課金制、クレジットの消費量は？

利用にあたってはMicrosoft 365 Copilotのライセンスに加え、IT管理者による機能の有効化や従量課金の設定が必要となる。Autopilotの利用料金はMicrosoft 365 Copilotのライセンス料金には含まれず、「Copilot Credits」の消費量に応じて課金される。

クレジットの消費量は、業務の種類や実行頻度、処理の複雑さ、参照する情報量によって異なる。

Microsoftの試算によると、月20営業日を前提とした場合、メールの分類・整理などの軽度な利用では、Autopilot 1つ当たり月5000～1万クレジットを消費する。メールの返信案作成や進捗管理などを行う中程度の利用では1万5000～2万5000クレジット、複数の業務を終日にわたって遂行する高度な利用では4万クレジットを超えるという。

Autopilotの月間クレジット消費量の目安（Microsoft Copilot Credits Guideを基に編集部作成）

IT管理者は利用者ごとに消費量の上限を設定できる。最終的な価格や提供プランについては、一般提供の開始前に公表する予定だ。

メールのフォローアップからプロジェクト管理まで

AutopilotはCopilotアプリに加え、Microsoft TeamsやOutlookなど、従業員が日常的に利用するツール上で業務を遂行する。

例えば、Teamsのチャネルを監視して関連する情報の更新を把握したり、メールのやりとりをフォローアップしたりすることが可能だ。従業員がその都度AIに指示を出さなくても、あらかじめ設定した目標に沿って業務を進める。

Microsoftは活用例の一つとして、サプライヤーの評価業務を挙げている。Autopilotに業務を任せると、スケジュールを作成し、期限から逆算して必要な作業の計画を立てる。その上で、会議の準備やフォローアップ、関係者への進捗確認などを行うことができるという。

また、Autopilotは利用者本人だけでなく、他の従業員とのやりとりにも対応する。Teamsのチャネルやグループチャットでは、同僚のAutopilotをメンション（@による呼び出し）して、情報の提供や対応可能な作業を依頼することができる。

こうした業務において、利用者はAutopilotに任せる仕事を決めるとともに、重要な操作を実行する前に自身の確認を求めるようにすることも可能だ。

自律的に動作するAIエージェントを管理するため、Autopilotにはそれぞれ「Microsoft Entra Agent ID」が付与され、管理責任者が設定される。

IT管理者はAutopilotのアクセス範囲を制限できるほか、必要に応じてアクセスを遮断することもできる。サインインや実行した操作はエージェント自身のIDにひも付けて記録されるため、セキュリティ担当者はAIエージェントの行動を追跡できる。

企業はAIエージェントの権限とコストをどう管理するか

Autopilotのように継続的に業務を遂行するAIエージェントを導入する場合、企業はAIにどこまで情報へのアクセスや操作を認めるかを検討する必要がある。プロジェクトの進捗確認と計画の変更、社外への情報提供とでは、業務への影響が異なるため、人間の承認を必要とする操作を整理しておくことが重要だ。

また、Autopilotは設定されたクレジット消費量の上限に達すると、自動化された業務の実行や情報の監視を停止する。企業はAIエージェントの利用コストを抑えるだけでなく、稼働が停止した場合の業務への影響も考慮する必要がある。

IT部門には、アクセス権限や行動履歴の管理に加え、AIエージェントが担う業務の重要度に応じた予算の配分や、停止時に人間が業務を引き継ぐ仕組みの整備も求められそうだ。