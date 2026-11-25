安全にクラウドを利活用したい企業の課題を解決

日本では長らくクラウド活用に慎重な企業も多かったが、その理由としてセキュリティ上の懸念が強かった。クラウド活用が必須の社会になった今でも、セキュリティ不安は消えていないだろう。

Google WorkspaceやMicrosoft 365はビジネスの利便性を高めて効率化に貢献してくれるが、社外から業務データを扱わせることの不安、マルチデバイス管理の手間などがあるほか、情報漏洩リスクも高くなる。しかしセキュリティを重視しすぎると、現場の利便性が下がってしまうのが問題だ。

例えばシステムアクセスの安全性を高めるために、パスワードの複雑化や頻繁な変更だけに頼るのは得策ではない。現代は複数のクラウドサービスを組み合わせて利用しているケースが多く、企業の基幹システム利用にも別途認証が必要だ。すべてのサービスでその対応を求めるのは、ユーザーへの負担が大きすぎる。管理者側でも「パスワードを忘れてしまった」「ログインできない」という問い合わせ対応も増えるだろう。しかも、パスワードだけの認証では高い安全性を確保できない。

多要素認証を導入すればパスワードだけの運用よりも安全性は高まるが、認証ステップが増える上に、導入・運用コストの課題もある。複数のクラウドサービスすべてで認証を繰り返すとなれば、ユーザー側、管理側ともに大きな負担だ。

こうしたセキュリティと利便性の狭間で悩む企業に向けて、サテライトオフィスではGoogle WorkspaceやMicrosoft 365と組み合わせて利用できるセキュリティ関連のアドオンを充実させている。

快適なログインとアクセス制限を両立させる「サテライトオフィス・シングルサインオン」

クラウドサービスを安全に利用するうえで、まず重要となるのがログイン環境の整備だ。安全性を高めながら、いかに現場の負担を抑えるか。こうした課題を解決するのが「サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace」だ。

Google Workspace以外の各種SaaSサービスや既存グループウェア、基幹システムへのログインを連携させたシングルサインオンを実現する。1回のログインですべてのシステムにログイン済みになるため、ユーザーの快適さは大きく向上する。

パスワード強化機能も搭載しており、単純なパスワードの使い回しや、変更時に過去に利用したパスワードで済ませるようなことを禁止できる。定期的な変更を義務づけることも、パスワード変更を禁止することも可能だ。ある程度の複雑さをもったパスワードを定期的に更新することが義務づけられても、管理するパスワードが1つにまとまることでユーザー負担は抑えられる。

管理者としてもメリットが大きい。まず、日本のビジネスシーンで利用されるサービスの多くは連携確認がされているが、SAML対応されているアプリケーションならば幅広く対応する。またSAML対応されていないWebアプリケーションでも、POST/GET/代行入力によって自動ログイン可能だ。利用サービス数分発生していたパスワード関連の対応が1つにまとまる価値は大きいだろう。入退社にともなうパスワードの設定や削除も少ない手間で確実に行える。

さらに柔軟なアクセス制御機能も備えている。IPアドレス・端末・時間帯などを利用してアクセス制限ができるため、社内ネットワークからのみ利用可能、社外環境でも業務用PCや業務用スマートフォンであらば利用可能、といったコントロールが可能だ。どこからでもアクセスできるという利便性と、業務データを不用意な環境から閲覧させない、パスワードを知るだけの外部者に侵入させないという安全性を両立できる。

どんな環境から誰がログインしたのかのログは収集されるため、万が一の場合への備えとしても心強い。

対応済みの外部システムの一例

安全性を高める「クライアント証明書」と「セキュリティーブラウザ」は追加費用ゼロ！

業務端末の判別は、クライアント証明書で行える。サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspaceには、証明書の発行・管理・端末への配布機能が含まれている。Windows・Mac・Android・iOS・Chromebookに対応。管理者による一括発行・配布・失効と、その状況確認が可能となっている。

また端末単位ではなく、ブラウザ種別での制限もできる。自社で指定したブラウザからのみ利用可能にもできるが、おすすめなのは「セキュリティーブラウザ」との組み合わせだ。

サテライトオフィスの用意するブラウザで、PCからもモバイルデバイスからも利用可能。ファイルのダウンロードや印刷、画面キャプチャなどを禁止でき、通常ブラウザでは難しい詳細な制限を行える。ブラウザ終了時の自動キャッシュクリア機能もあり、端末内にデータを残さない運用ができる。画面キャプチャなどによる意図的な情報漏洩にも、端末の紛失や盗難によってローカルデータが第三者に読み取られるリスクにも対応できるのは心強い。

この2つの機能はサテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspaceの拡張機能であり、追加料金は必要ない。

多要素認証もカバー！ 「ATKey.Pro（FIDO指紋認証）」にも対応

サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspaceは、多要素認証にも対応している。

事前登録したメールアドレスにワンタイム認証コードを送付する方法は、特に簡単に利用可能だ。他にGoogleの認証システムなどTOTPベースの認証アプリケーションを利用する方法や、顔認証方式にも対応する。

さらにFIDO2.0（生体認証）にも対応しており「ATKey.Pro」を利用した指紋認証でのログインが可能だ。ATKey.Proは小型のUSBデバイスであるため、既存PCに簡単に追加可能なのも嬉しい。

パスワードだけでセキュリティを高めようとすると、極端に複雑なパスワードを非常に頻繁に変更するような形になる。シングルサインオンで1つのパスワードで運用できるとはいえ負担が大きい上に、どこまで複雑化しても完璧にはならない。直接のぞき見るショルダーハッキングやフィッシング詐欺による乗っ取りなどのリスクが残るからだ。

メールなどの2段階認証は安全性が高まる一方で、手間は増える。しかし指紋認証ならば手軽で確実だ。しかも工場のように従業員一人ひとりに専用端末がなく、複数人でPCを共有する環境でも、ユーザーを切り替えて利用しやすくなる。

多彩な多要素認証に対応

メール関連の人為的ミスにも対応するメール誤送信防止/標的型攻撃メール対策機能

ここまではサテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspaceに関連する機能について紹介してきたが、サテライトオフィスのアドオン群には他にもセキュリティ強化に役立つものが用意されている。その代表が、メール関連の失敗を防ぐ「サテライトオフィス・メール誤送信防止/標的型攻撃メール対策機能 for Google Workspace」だ。

基本的にはChromeなどのブラウザ拡張機能としてPCから利用する方式で、Gmailをブラウザ上で扱う中で自然に利用できるようになっている。モバイル端末からはセキュリティーブラウザを使うことで利用可能だ。メール送信時には誤送信防止機能、メール受信時には標的型攻撃メール対策機能が働いてくれる。

誤送信防止機能では、問題があるメールを検知して送信禁止や送信前警告を表示する。管理者の設定によって本文に含まれるキーワードや送信先、送信先の件数、添付ファイルなどを確認してくれるわけだ。

例えば、社外ドメインへの送信を制限しておけば、社内メールのつもりで名前の似ている社外の人にメールを送ってしまう事故が防げる。大量にCc/Bccをつける中でうっかり1つ社外アドレスを入れてしまっていた場合などにも検知可能だ。また、20件など極端に多い送信先が設定されている場合に警告を出すこともできるので、一斉送信されたメールへの返信などでのうっかりミスが防げる。

標的型攻撃メール対策機能でも、同じく警告が表示される。直接標的型攻撃メールを検知してブロックするのではなく、ユーザーに高い意識を持たせ、気づくきっかけを与える形だ。

具体的には、送信元ドメインを確認して社外からのメールを検知する、本文内のリンククリック時や添付ファイルクリック時に安易に開かないよう警告するといった形になる。本文内リンクはリンク先URLを確認し、リンクテキストとURLが合致しない場合にも警告する。

送受信どちらの場合でも、ルールにひっかかったメールに関してはログが残る。誰がどのルールにひっかかったのかはもちろん、具体的な添付ファイル名やリンク先までログで確認可能だ。うっかりミスが防げるだけでなく、故意の情報漏洩に対しても一定の抑止効果が期待できるだろう。

サテライトオフィスでは、このようなアドオンを1つにつき、1ユーザーあたり月額220円（税込）で提供している。特に今回紹介したサテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspaceは単体でも導入効果が高く、他アドオンと組み合わせた活用にも向いている。まずは30日間の無償トライアルで自社環境での使い勝手を確認してみることも可能だ。

本連載ではサテライトオフィスの多彩なアドオンを順次紹介していく。次回はGoogle Workspaceとシームレスに利用できるワークフロー「サテライトオフィス・ワークフロー for Google Workspace」を紹介予定だ。

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