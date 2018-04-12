「NXP」の最新情報・話題まとめ
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2019年04月04日(木)
2019年03月15日(金)
3ステップでIoTシステムを構築 - オープンソースプロジェクト「Degu」発足
組み込み 03/15 17:18
2019年02月21日(木)
日本のモバイル決済を促進 - NXPのNFCをフェリカネットワークスが認定
半導体デバイス 02/21 09:33
2019年01月10日(木)
NXPとKalray、自動運転向けプラットフォーム開発で提携
カーエレクトロニクス 01/10 15:20
2019年01月09日(水)
NXP、ドルビーアトモスとDTS:Xをi.MX 8M Mini上でサポート
半導体デバイス 01/09 16:46
2018年09月10日(月)
NXP、OmniPHYを買収 - 自動運転など車載技術の取り組みを加速
カーエレクトロニクス 09/10 16:11
2018年08月24日(金)
吉川明日論の半導体放談 第42回 GAFA/FAANGが跋扈する現代社会(中編)
半導体デバイス 08/24 10:17
2018年04月12日(木)
2017年の半導体企業ランキング - トップ10に日本企業は1社のみ
半導体デバイス 04/12 17:57
2018年03月06日(火)
NXP、エッジコンピューティングを加速させる「IoT-on-a-Chip」を発表
組み込み 03/06 11:22
2018年02月21日(水)
NXP、HEV/EVへの移行を加速する開発プラットフォームを発表
カーエレクトロニクス 02/21 15:40
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