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「NXP」の最新情報・話題まとめ

蘭Philipsの半導体部門が分離・独立して誕生したオランダの半導体メーカーで、ロジック/マイコン、アナログ半導体などを事業の中心とするNXP Semiconductors(日本法人はNXPジャパン)。2015年には、Motorolaの流れをくむ半導体メーカーFreescale Semiconductorを買収することで、マイコン分野で大手となり、主に自動車(コネクテッド・カー)、セキュリティ、携帯/ウェアラブル機器、IoTといった分野へ資源を集中させている同社の新製品情報や、設備投資、市場戦略、技術開発の動向など、さまざまな角度から最新の情報をお届けします。

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