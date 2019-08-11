「リンクス」の最新情報・話題まとめ

1990年に設立され、日本のものづくり産業のために、海外の優秀なソリューションを送り届け、日本の産業活性の一助となることを目指すリンクス。同社の最新のコンピュータビジョンやIIoTに関する取り組みや、企業動向などをお届けします。

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