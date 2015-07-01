「iTunes」の最新情報・話題まとめ
2019年02月12日(火)
バレンタインの準備はiPhone/iPadにお任せ! レシピやデートの場所も探せるよ!!
iPhone 02/12 08:00
2019年02月02日(土)
iPhoneアプリのダウンロードで貴重なパケットを消費しないために
iPhone 02/02 17:33
2018年04月20日(金)
Apple、アースデイに向けたiTunes Store/iBooksの特設ページなどを公開
iPhone 04/20 17:29
2017年10月23日(月)
iPodとウォークマンのユーザーに聞いた、スマホ時代に音楽プレーヤーを持つ理由
サウンド / オーディオ 10/23 17:40
2017年09月14日(木)
iTunesがアップデート、「App Store」がなくなる
アップル 09/14 11:54
2017年08月03日(木)
警察庁を装う偽サイトに誘導し金銭を搾取する詐欺に注意 - 警察庁
セキュリティ 08/03 17:00
2017年04月05日(水)
ギフティ、Eコマース取扱商品をeギフト化する法人向け「giftify」
情報システム 04/05 16:31
2016年07月25日(月)
スマホで利用しているSNS、Facebookが減少もInstagramが増加傾向
モバイル 07/25 16:20
2016年07月20日(水)
Apple、iPhoneやMacBookのセキュリティアップデート公開
セキュリティ 07/20 09:50
2016年06月13日(月)
WWDC16では何が発表されるのか、事前情報総まとめ
iPhone 06/13 09:21
2016年04月25日(月)
中国で「iTunes Movie/iBooks」突然の休止、政府のネット規制強化の一環か
iPhone 04/25 18:07
2016年04月17日(日)
Apple、認知度低いが歴史ある「iTunes Allowance」機能をひっそり廃止へ
アップル 04/17 11:35
2016年04月14日(木)
「AOS Cloud」を試す - スマホのデータをクラウドに容量無制限で自動バックアップ
ソフト 04/14 21:22
2016年02月23日(火)
iPhone向け「LINE」の仕様が変更 - 複数端末からのアクセスが不可能に
スマホアプリ / サービス 02/23 19:43
2016年01月16日(土)
2015年12月10日(木)
2015年11月11日(水)
Android用「Apple Music」のベータ版アプリ公開
サウンド / オーディオ 11/11 11:12
2015年09月17日(木)
2015年08月18日(火)
2015年08月14日(金)
iCloudミュージックライブラリってなに? - iTunes Matchとの違いは
iPhone 08/14 21:56
2015年07月13日(月)
7月14日にiPod新製品群が発表? touch新モデルは64ビット対応と噂
iPhone 07/13 18:48
2015年07月01日(水)
「Apple Music」を早速試す - 音楽の聴き方に変革をもたらすか?
サウンド / オーディオ 07/01 17:06
「Apple Music」日本でも提供開始、月額980円の音楽ストリーミングサービス
アップル 07/01 13:04
2015年06月09日(火)
今年の秋はOS3種の実りの秋に! 定額音楽サービスも - WWDC15基調講演レポート
iPhone 06/09 21:18
2015年06月04日(木)
Appleのストリーミング音楽配信サービス参入発表は間もなくか
iPhone 06/04 20:48
2015年05月11日(月)
iTunes Matchの期限が来るとどうなる? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 05/11 08:00
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