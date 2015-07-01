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「iTunes」の最新情報・話題まとめ

iTunesのアップデート情報や使い方を紹介したハウツー記事を掲載。

2019年02月12日(火)

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バレンタインの準備はiPhone/iPadにお任せ! レシピやデートの場所も探せるよ!!

iPhone 02/12 08:00

2019年02月02日(土)

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iPhoneアプリのダウンロードで貴重なパケットを消費しないために

iPhone 02/02 17:33

2018年04月20日(金)

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Apple、アースデイに向けたiTunes Store/iBooksの特設ページなどを公開

iPhone 04/20 17:29

2017年10月23日(月)

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iPodとウォークマンのユーザーに聞いた、スマホ時代に音楽プレーヤーを持つ理由

サウンド / オーディオ 10/23 17:40

2017年09月14日(木)

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iTunesがアップデート、「App Store」がなくなる

アップル 09/14 11:54

2017年08月03日(木)

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警察庁を装う偽サイトに誘導し金銭を搾取する詐欺に注意 - 警察庁

セキュリティ 08/03 17:00

2017年04月05日(水)

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ギフティ、Eコマース取扱商品をeギフト化する法人向け「giftify」

情報システム 04/05 16:31

2016年07月25日(月)

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スマホで利用しているSNS、Facebookが減少もInstagramが増加傾向

モバイル 07/25 16:20

2016年07月20日(水)

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Apple、iPhoneやMacBookのセキュリティアップデート公開

セキュリティ 07/20 09:50

2016年06月13日(月)

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WWDC16では何が発表されるのか、事前情報総まとめ

iPhone 06/13 09:21

2016年04月25日(月)

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中国で「iTunes Movie/iBooks」突然の休止、政府のネット規制強化の一環か

iPhone 04/25 18:07

2016年04月17日(日)

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Apple、認知度低いが歴史ある「iTunes Allowance」機能をひっそり廃止へ

アップル 04/17 11:35

2016年04月14日(木)

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「AOS Cloud」を試す - スマホのデータをクラウドに容量無制限で自動バックアップ

ソフト 04/14 21:22

2016年02月23日(火)

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iPhone向け「LINE」の仕様が変更 - 複数端末からのアクセスが不可能に

スマホアプリ / サービス 02/23 19:43

2016年01月16日(土)

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Apple Music/iTuens Storeで10日に逝去したDavid Bowieの追悼ページが公開

アップル 01/16 04:48

2015年12月10日(木)

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Apple、iTunes/App Storeの「Best of 2015」発表 - 最もDLされたアプリは?

iPhone 12/10 00:39

2015年11月11日(水)

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Android用「Apple Music」のベータ版アプリ公開

サウンド / オーディオ 11/11 11:12

2015年09月17日(木)

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Apple、iOS 9対応「iTunes 12.3」公開 - El CapitanやWindows 10もサポート

iPhone 09/17 22:05

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Apple、iOS 9とEl Capitanに対応した「iTunes 12.3」 - Apple Musicも改善

サウンド / オーディオ 09/17 15:46

Top

Apple、iTunes 12.3をリリース - iOS 9とOS X El Capitanに対応

アップル 09/17 12:53

2015年08月18日(火)

Top

1Dやファレルが出演! 「Apple Music Festival」9月開催 - iPhoneで視聴可能

iPhone 08/18 16:08

2015年08月14日(金)

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iCloudミュージックライブラリってなに? - iTunes Matchとの違いは

iPhone 08/14 21:56

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Apple、iTunes 12.2.2をリリース - Apple Musicの機能を改善

サウンド / オーディオ 08/14 16:42

Top

Apple、iTunesの最新版「12.2.2」をリリース - Apple Musicの動作が改善

iPhone 08/14 12:16

2015年07月13日(月)

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7月14日にiPod新製品群が発表? touch新モデルは64ビット対応と噂

iPhone 07/13 18:48

2015年07月01日(水)

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「Apple Music」を早速試す - 音楽の聴き方に変革をもたらすか?

サウンド / オーディオ 07/01 17:06

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「Apple Music」日本でも提供開始、月額980円の音楽ストリーミングサービス

アップル 07/01 13:04

2015年06月09日(火)

Top

今年の秋はOS3種の実りの秋に! 定額音楽サービスも - WWDC15基調講演レポート

iPhone 06/09 21:18

2015年06月04日(木)

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Appleのストリーミング音楽配信サービス参入発表は間もなくか

iPhone 06/04 20:48

2015年05月11日(月)

Top

iTunes Matchの期限が来るとどうなる? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 05/11 08:00

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