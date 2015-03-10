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「iOS 8」の最新情報・話題まとめ

アップル(Apple)が提供する「iPhone」の最新情報を発信。使い方紹介のハウツー、みんなの使い方を知るアンケート記事も。

2019年03月05日(火)

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AndroidとiOSで98%超え - 2月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 03/05 10:15

2018年11月03日(土)

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iOS増加 - 10月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 11/03 14:43

2018年10月04日(木)

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iOS増加 - 9月タブレットOSシェア

開発/エンジニア 10/04 07:50

2018年10月03日(水)

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iOS増加 - 9月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 10/03 09:50

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Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア

開発/エンジニア 10/03 09:18

2015年10月10日(土)

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かんたんにiPhone 6と6sを見分ける方法はありますか? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 10/10 12:00

2015年09月24日(木)

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iOSにも押し寄せたマルウェア、その対策はあるのか - 松村太郎のApple先読み・深読み

iPhone 09/24 11:49

2015年09月10日(木)

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米Apple、「Apple Watchエルメス・コレクション」を発表

スマホアクセサリー 09/10 14:52

2015年09月03日(木)

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MacとWindows、テザリングで使うならどちらがいい? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 09/03 15:09

2015年08月23日(日)

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次期Androidはマシュマロ! - ところでiOSにもコードネームがあるってホント?

iPhone 08/23 11:00

2015年08月21日(金)

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iPhoneにも対応、ソニーがリストバンドデバイス「SmartBand 2」を発表

スマホアクセサリー 08/21 18:06

2015年07月16日(木)

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カシオ、鼻歌で作曲できるアプリのver.2.0公開 - 作曲コンテストも開催

スマホアプリ / サービス 07/16 19:01

2015年07月01日(水)

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「天気」の背景画像が静止画になっています!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 07/01 08:00

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iOS 8.4提供開始、Apple Musicを利用可能にするアップデート

サウンド / オーディオ 07/01 00:52

2015年06月15日(月)

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Apple Music、日本での提供は数百万曲 - 公式サイトに明記

スマホアプリ / サービス 06/15 16:06

2015年05月10日(日)

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「AirDrop」はなぜBluetoothとWi-Fiの両方が必要なの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 05/10 10:00

2015年04月24日(金)

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音量ボタンを何度押しても1段階残ります? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/24 08:00

2015年04月10日(金)

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iOS 8.3でau版iPhoneはどう変わるのか

iPhone 04/10 15:23

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iPhoneでVoLTEを利用するための設定方法 - ソフトバンク編

携帯キャリア 04/10 13:51

2015年04月09日(木)

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iPhoneでVoLTEを利用するためのキャリアアップデートの方法 - ドコモ編

iPhone 04/09 20:39

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iPhoneでVoLTEを利用するためのキャリアアップデートの方法 - au編

iPhone 04/09 12:14

2015年04月07日(火)

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設計図のようなアプリアイコンが表示されました!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/07 08:00

2015年04月06日(月)

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iCloudの「ファミリー共有」は役に立つの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/06 08:00

2015年04月03日(金)

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「リマインダー」が通知センターに表示されません!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/03 08:00

2015年03月13日(金)

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「Atok for iOS」最新版でキーボードサイズと位置の変更が可能に

iPhone 03/13 17:02

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米Apple、iOS 8.3のパブリックベータ版の提供を開始 - 海外報道

iPhone 03/13 11:26

2015年03月11日(水)

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できるだけ迅速にやるべし! iOS 8.2にアップデートしたほうがいい理由

iPhone 03/11 11:19

2015年03月10日(火)

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Apple Watchの発売日は4月24日! ほかの製品は? - Appleスペシャルイベントで語られたこと

iPhone 03/10 12:08

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Apple TVが値下げし69ドルへ、映像配信サービス「HBO NOW」にも対応

その他ガジェット 03/10 11:31

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アップル、「iOS 8.2」を公開 - 「Apple Watch」をサポート、多数のバグ修正

iPhone 03/10 10:45

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