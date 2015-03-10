「iOS 8」の最新情報・話題まとめ
2019年03月05日(火)
AndroidとiOSで98%超え - 2月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 03/05 10:15
2018年11月03日(土)
iOS増加 - 10月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 11/03 14:43
2018年10月04日(木)
iOS増加 - 9月タブレットOSシェア
開発/エンジニア 10/04 07:50
2018年10月03日(水)
iOS増加 - 9月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 10/03 09:50
Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア
開発/エンジニア 10/03 09:18
2015年10月10日(土)
2015年09月24日(木)
iOSにも押し寄せたマルウェア、その対策はあるのか - 松村太郎のApple先読み・深読み
iPhone 09/24 11:49
2015年09月10日(木)
米Apple、「Apple Watchエルメス・コレクション」を発表
スマホアクセサリー 09/10 14:52
2015年09月03日(木)
2015年08月23日(日)
次期Androidはマシュマロ! - ところでiOSにもコードネームがあるってホント?
iPhone 08/23 11:00
2015年08月21日(金)
iPhoneにも対応、ソニーがリストバンドデバイス「SmartBand 2」を発表
スマホアクセサリー 08/21 18:06
2015年07月16日(木)
カシオ、鼻歌で作曲できるアプリのver.2.0公開 - 作曲コンテストも開催
スマホアプリ / サービス 07/16 19:01
2015年07月01日(水)
「天気」の背景画像が静止画になっています!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 07/01 08:00
iOS 8.4提供開始、Apple Musicを利用可能にするアップデート
サウンド / オーディオ 07/01 00:52
2015年06月15日(月)
Apple Music、日本での提供は数百万曲 - 公式サイトに明記
スマホアプリ / サービス 06/15 16:06
2015年05月10日(日)
2015年04月24日(金)
音量ボタンを何度押しても1段階残ります? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 04/24 08:00
2015年04月10日(金)
iOS 8.3でau版iPhoneはどう変わるのか
iPhone 04/10 15:23
iPhoneでVoLTEを利用するための設定方法 - ソフトバンク編
携帯キャリア 04/10 13:51
2015年04月09日(木)
iPhoneでVoLTEを利用するためのキャリアアップデートの方法 - ドコモ編
iPhone 04/09 20:39
iPhoneでVoLTEを利用するためのキャリアアップデートの方法 - au編
iPhone 04/09 12:14
2015年04月07日(火)
設計図のようなアプリアイコンが表示されました!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 04/07 08:00
2015年04月06日(月)
iCloudの「ファミリー共有」は役に立つの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 04/06 08:00
2015年04月03日(金)
「リマインダー」が通知センターに表示されません!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 04/03 08:00
2015年03月13日(金)
「Atok for iOS」最新版でキーボードサイズと位置の変更が可能に
iPhone 03/13 17:02
米Apple、iOS 8.3のパブリックベータ版の提供を開始 - 海外報道
iPhone 03/13 11:26
2015年03月11日(水)
できるだけ迅速にやるべし! iOS 8.2にアップデートしたほうがいい理由
iPhone 03/11 11:19
2015年03月10日(火)
Apple TVが値下げし69ドルへ、映像配信サービス「HBO NOW」にも対応
その他ガジェット 03/10 11:31
アップル、「iOS 8.2」を公開 - 「Apple Watch」をサポート、多数のバグ修正
iPhone 03/10 10:45
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