NTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンクは9月10日、同日未明に発表されたApple新製品の取り扱いについて発表した。3社とも「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」などを9月18日に、「iPhone Duo」を10月23日に発売する。

iPhone 18 Proなどは3社とも9月18日発売

各社とも、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」は9月12日21時から予約受付を開始し、9月18日に発売する。「Apple Watch Series 12」「Apple Watch Ultra 4」も同じく9月12日21時から予約を受け付け、9月18日に発売する。

iPhone 18 Pro／iPhone 18 Pro Max

Apple初の折りたためるiPhoneとなる「iPhone Duo」は発売時期が約1カ月遅く、3社とも10月16日21時に予約受付を開始し、10月23日に発売する。

3社とも、今回の発表の時点では販売価格を公表していない。

iPhone Duo

AirPods 5については、auは9月12日21時からの予約受付開始と9月18日の発売をアナウンス。ソフトバンクは9月18日、NTTドコモは9月18日「以降」の発売を案内しており、予約受付については言及していない。

予約開始時刻が店舗の営業時間外となる場合、ドコモとソフトバンクでは翌9月13日の開店時から予約を受け付ける。auでは翌営業日の開店時からとしている。

なおNTTドコモは、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」を「家族まとめてキャンペーン」の対象機種とすることも告知している。同一ファミリー割引グループ内で対象機種を同月内・同一店舗で2台購入するなどの条件を満たした場合、1台あたり最大5,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）をプレゼントする。

またソフトバンクは衛星通信サービス「SoftBank Starlink Direct」が9月28日より海外でも利用可能になることを発表しており、「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」については同日から、「iPhone Duo」については発売日の10月23日から、このサービスを利用できるとしている。