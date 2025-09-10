NTTドコモ／KDDI／ソフトバンク／楽天モバイルの4社は9月10日、同日未明に発表された「iPhone 17」シリーズなどの新製品を9月19日に発売すると発表した。各社とも、9月12日午後9時に予約の受付を開始する。価格はいずれも未公表。

iPhone 17。カラーはブラック／ラベンダー／ミストブルー／セージ／ホワイトの5色

9月10日午前2時から開始したAppleのスペシャルイベントで発表された最新iPhone「iPhone 17」シリーズは、標準モデルとなるiPhone 17、新登場の薄型モデルiPhone 17 Air、高性能モデルのiPhone 17 Pro、高性能／大画面モデルのiPhone 17 Pro Maxという4モデル構成で展開する。

なかでもiPhone史上最薄の「iPhone Air」は“薄くて軽いデザイン”に振り切って再構成したiPhoneの新カテゴリー。高品位なチタニウムフレームや厚さ5.64mmの薄い筐体、6.5インチのSuper Retina XDRディスプレイの採用、性能向上を図ったA19 Proプロセッサの搭載などを特徴としている。

iPhone Air。5.64mmの薄さながら耐久性も備える

NTTドコモ／KDDI／ソフトバンク／楽天モバイルでは「iPhone 17」「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」に加え、イベントで同時発表された最新スマートウォッチ「Apple Watch Series 11」「Apple Watch Ultra 3」「Apple Watch SE 3」、ライブ翻訳機能を搭載した完全ワイヤレス「AirPods Pro 3」を9月12日午後9時から予約受付、9月19日に発売する。価格はいずれも未公表で、決定しだいWebサイトなどでアナウンスするとしている。