Microsoftは10月15日、「What’s new in Windows 11: Everyday experiences, reimagined | Windows Experience Blog」において、Windows 11のBluetooth接続に関する改善を発表した。AppleのAirPodsをペアリングする際にかかる時間を最大15秒短縮したほか、Bluetooth機器の接続状態の表示や音声関連の不具合も修正した。

AirPodsのペアリング時間を最大15秒短縮

Microsoftは最近、Windows 11に接続するBluetoothアクセサリーの互換性向上に取り組んでいる。直近ではマイクのミュートの信頼性が向上し、会議中にミュートが正常に動作するようになった。

今回はこの取り組みの一貫として、AirPodsのペアリング問題が修正され、ペアリング完了までにかかる時間が最大で15秒短縮された。ただし、同社は「実際のパフォーマンスは、Apple AirPodsモデル、デバイス構成、使用状況、その他の要因によって異なる場合があります」と述べている。実際の短縮時間はAirPodsのモデルやデバイス構成、利用状況などによって異なる。

これについて、Windows Latestは10月20日付の記事「Microsoft rolls out a big Windows 11 Bluetooth upgrade, and AirPods now pair up to 15 seconds faster」において、実際に約20%の高速化を確認したと報告している。同メディアは、ペアリング速度の違いを明確に感じられたとしている。

Bluetooth機器の接続表示や音声の不具合も修正

AirPodsのペアリング高速化に加え、Windows 11ではBluetooth機器の接続状態の表示や音声関連の不具合も修正された。

Windows Latestによると、これまではBluetoothヘッドセットを切断した後も、クイック設定に「接続済み」と表示されることがあった。今回の修正では、実際の接続状態が正しく反映されるようになった。

通話中の音量操作にも改善が加えられた。Bluetoothヘッドセット本体のボタンやタッチ操作で音量を変更した際、Windows 11の音量表示パネルが表示されない問題が修正された。この問題は主にBluetooth Classic方式のオーディオ機器で発生していた。

さらに、設定アプリの「Bluetoothとデバイス」ページでBluetoothをオフにしても、無線機能が停止しない不具合も修正された。

このほか、一部のヘッドセットで発生していたマイク音声の途切れや、Bluetooth音声の品質、共有オーディオ機能の信頼性についても改善が図られている。

更新プログラムの適用状況を確認する方法

Microsoftによると、AirPodsのペアリング高速化はWindows 11のOSビルド26200.8737に含まれる改善に基づいている。

Windows Latestは、10月の累積更新プログラムを適用したビルド26300.9711、26200.9711、26100.9711以降の環境では、Bluetooth関連の修正が順次利用可能になると説明している。

OSビルドは、設定アプリの「システム」→「バージョン情報」を開き、「Windowsの情報」セクションで確認できる。

ただし、これらの改善は段階的に展開されるため、更新プログラムを適用しても、すぐに利用できるとは限らない。Windows Updateの「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」をオンにすると、適用が早まる場合がある。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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