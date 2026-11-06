今回取り上げる3本は、いずれも過去と比べて価格が大きく変わったロレックスだ。なかでも注目したいのが、ステンレススチールとイエローゴールドを組み合わせたデイトジャスト。

グレー文字盤に10ポイントのダイヤモンドを配したモデルで、2019年当時60万円前後だった価格は現在140万円となっている。

一方、日付表示を省いたサブマリーナーノンデイトは、2020年当時90万円前後から現在190万円に。同じく2020年当時70万円前後だったエクスプローラーIも、現在は140万円となっている。

華やかなコンビモデルからシンプルなスポーツモデルまで、個性の異なる3本を見ていこう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナーノンデイト 14060M SS 自動巻 ランダム番

1953年の誕生以来、ダイバーズウォッチの代名詞と言われるサブマリーナー。当モデルは、2000年から2012年まで生産された14060Mです。日付表示のない対称美が際立つブラックダイヤルに、堅牢なオイスターブレスレットを組み合わせた一本。

内部にはクロノメーター認定を受けたCal.3130を搭載しています。5桁リファレンスならではの軽快な装着感があり、永く愛用できるモデルです。

ロレックス サブマリーナーノンデイト 14060M SS 自動巻 ランダム番

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販売価格(税込) 1,900,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーノンデイト

通称 サブマリーナーノンデイト

型式 14060M

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2012年12月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスのダイバーズの代表モデルかつ機能美を誇るサブマリーナーRef.14060M。当モデルは日付表示が無いため、文字盤全体のデザインが完全な左右対称（シンメトリー）となり、クラシックかつ引き締まった印象を与えます。

2012年12月日付の保証書が揃う最終型に近い個体で、精度調整と外装仕上げが施されています。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス デイトジャスト 16233G SSxYG 自動巻 S番

1988年から2004年まで製造された、ロレックスの「デイトジャスト Ref.16233G」です。36mmサイズのステンレススチールケースに、18Kイエローゴールド製のフルーテッドベゼルを合わせた華やかな一本。落ち着きのあるグレー文字盤には10ポイントのダイヤモンドがセットされ、シックな輝きを放ちます。

コンビモデルとしては珍しいスポーティな3列のオイスターブレスレットを備えている点が魅力。実用性に優れた自動巻きムーブメントを搭載した、あらゆるシーンで活躍するタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 16233G SSxYG 自動巻 S番

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販売価格(税込) 1,400,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233G

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: グレー/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1994年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1993-1994年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道にして、気品を宿すデイトジャストRef.16233G。上品なコンビ仕様に10Pダイヤとオイスターブレスが織りなす輝きは、自身を華やかに演出してくれる1本としておすすめです。1994年日付の保証書が残る希少な個体で、オーバーホールと外装仕上げが施されています。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーI 14270 SS 自動巻 T番

1990年頃に登場し、2001年頃まで生産されたエクスプローラーI、型式「14270」。風防がプラスチックからサファイアクリスタルへ変更され、アワーマーカーにホワイトゴールドの縁取りが採用されるなど、現代的な仕様となった世代です。

象徴的な「3・6・9」インデックスはそのままに、高級感と視認性が向上しました。ムーブメントには、当時のサブマリーナーデイト無しにも搭載された信頼性の高い自動巻き「Cal.3000」を搭載。ケース径36mmの不変的なデザインで高い人気を誇る一本です。

ロレックス エクスプローラーI 14270 SS 自動巻 T番

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販売価格(税込) 1,400,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 14270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1997年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。T番(1996-1997年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスのスポーツモデルは40㎜ケースが主流の中、36㎜ケースのモデルで、すっきりと収まるサイズ感です。現行品とは違い、インデックスの夜光塗料はトリチウムが塗られています。

現行品のくっきりとした印象とは少し異なり、やさしいクリーム色であるため、文字盤全体がクラシックな雰囲気に。1997年日付の保証書が揃う個体で、精度調整と外装仕上げを施しています。（コメ兵 鳥居 真）

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