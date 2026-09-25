ロレックスの中古市場では、10年ほど前と比べて価格が大きく変わったモデルも少なくない。今回紹介するエアキング Ref.14000Mは、2013年当時25万円前後だったが、現在の販売価格は93万円。GMTマスターII Ref.16713も、2017年当時の85万円前後から210万円と大きく変化している。

今回は、100万円を切るエアキングから、36mmケースのエクスプローラーI、イエローゴールドを組み合わせたGMTマスターIIまで、中古市場で注目したい3本を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス GMTマスターⅡ 16713･3 SSxYG 自動巻 P番

1989年から2005年頃まで製造されたロングセラー「GMTマスターII Ref.16713」。2017年当時は85万円前後で推移していましたが、近年高まるオールドコンビ人気と現行ゴールドモデルの相場上昇に伴い、現在は210万円前後での販売となっています。ステンレスとイエローゴールドの組み合わせに、引き締まったブラックダイヤルとベゼルを合わせたシックな配色が魅力。シャープなケースラインとアルミベゼルならではの落ち着いた質感を持ち、短針の単独操作が可能なCal.3185を搭載した実用性も高い一本です。

ロレックス GMTマスターⅡ 16713･3 SSxYG 自動巻 P番

定番から個性派まで。132本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,100,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 16713・3

素材 ケース：ステンレススチール×イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール×イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2001年1月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。 針に傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。 保証書に塗りつぶし箇所があります。P番(2000-2001年ごろ製造)。

精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ステンレスとイエローゴールドのコントラストにブラックダイヤルが映える「GMTマスターII Ref.16713」。2000～2001年頃製造の本個体は、現行モデルにはないアルミベゼルの落ち着いた質感を残しつつ、フラッシュフィットの一体化によりブレスレットの堅牢性が高まった年代の一本です。事前の精度調整と外装仕上げが完了しており、良好なコンディションが保たれている点も大きな魅力。コンビモデルならではの上品な存在感と、整備の行き届いた扱いやすさを兼ね備えた個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エアキング 14000M SS 自動巻 P番

1940年代からの歴史を持つコレクションの中で、2000年から2007年まで製造された「エアキング Ref.14000M」。2013年当時は25万円前後で推移していましたが、カラーダイヤル人気と男女問わず着用できる34mmサイズの人気再燃が重なり、現在は93万円前後で販売されています。派手すぎない鮮やかなピンクダイヤルに3・6・9にアラビア数字を取り入れた視認性の高いデザインと、オイスターブレスレットの組み合わせが特徴。ツインブリッジの耐久性を高めた、日常使いしやすくスタイルを選ばない一本です。

ロレックス エアキング 14000M SS 自動巻 P番

定番から個性派まで。132本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 930,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000M

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ピンク/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2001年10月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。P番(2000-2001年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

34mmのコンパクトなケースにピンクダイヤルと3・6・9インデックスを配した「エアキング Ref.14000M」。2000〜2001年頃製造(P番)の本個体は、Cal.3130への切り替えにより耐久性が向上した初期にあたる一本です。肌馴染みの良いカラーリングによる独自の存在感に加え、精度調整と外装仕上げも完了しています。当時の保証書が揃っている点も大きな強み。個性を引き立てるダイヤルデザインと、付属品が揃った希少性を兼ね備えた個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Y番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI Ref.114270」。2020年当時は60万円前後で推移していましたが、後継モデルの大型化に伴い36mmケースのサイズ感の人気が再上昇、現在は118万円前後での販売となっています。3・6・9インデックスが映えるブラックダイヤルのシンプルなデザインに、ツインブリッジを採用し耐久性を高めたCal.3130を搭載。収まりの良さと実用性を兼ね備えた、日常使いにピッタリな一本です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Y番

定番から個性派まで。132本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,180,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。Y番(2002-2003年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

無駄を削ぎ落としたデザインで高い汎用性を誇る「エクスプローラーI Ref.114270」。収まりの良い36mmケースとブラックダイヤルの組み合わせは、ビジネスからカジュアルまでシーンを選ばず着用できる扱いやすさが特徴です。本個体は事前にオーバーホールと外装仕上げが完了しており、純正ボックスと保証書が揃った付属品の充実度も大きな魅力。主張しすぎないサイズ感とコンディションの良さを兼ね備えた、選定価値の高い個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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