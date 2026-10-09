今回ピックアップした3本は、いずれも過去と比べて価格が大きく変化しているモデルだ。エアキングは2020年当時70万円前後から現在130万円前後、エクスプローラーIは同じく60万円前後から118万円前後となっている。

なかでも注目したいのが、デイトジャストの派生モデルとして知られるサンダーバードだ。2010年当時は30万円前後だったが、現在では130万円前後に。独特なデザインを持つ3本について、それぞれの特徴や魅力を見ていこう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 116900 SS 自動巻 ランダム番

2016年に登場した「エアキング Ref.116900」。2020年当時は70万円前後で推移していましたが、2022年の生産終了に伴う流通量の減少と、独自性の高いデザインが人気を再燃させ、現在は130万円前後での販売となっています。

伝統のドレス路線から一転し、パイロットウォッチとして40mmケースへ拡大された本型番は、5分単位の飛行時間を読み取るアラビアインデックスや緑色のブランドロゴが特徴。耐磁性に優れたCal.3131を搭載し、現行世代にはないリューズガードのないフォルムとユニークなダイヤルを備えた一本です。

ロレックス エアキング 116900 SS 自動巻 ランダム番

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定番から個性派まで。138本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,300,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 116900

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/アラビア

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2020年11月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

コックピット計器を彷彿とさせる5分単位のアラビアインデックスに、ブランドカラーである緑のロゴと黄色のクラウンを配した「エアキング Ref.116900」。ドレス路線の前型から一転し、パイロットウォッチとしての視認性と耐磁性能を前面に打ち出した個性的なデザインが特徴です。

本個体は事前の機能点検を経ているほか、生産終了前の高年式にあたる2020年日付の保証書が付属。40mm径のケースと堅牢なオイスターブレスレットがもたらす高い実用性に加え、現行型にはないリューズガードのないすっきりとしたフォルムも見逃せないポイントです。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 D番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI Ref.114270」。2020年当時は60万円前後で推移していましたが、後継型番でのケース大型化に伴う36mmサイズの人気上昇や、オイスターケース全体の相場上昇を受け、現在は118万円前後での販売となっています。

視認性に優れたブラックダイヤルと3・6・9インデックスによるシンプルな配置が特徴。ツインブリッジ構造のCal.3130を搭載し、クラシックな36mmのサイズ感と高い実用耐久性を両立した一本です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 D番

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販売価格(税込) 1,180,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2006年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2005年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

事前にオーバーホールと外装仕上げを済ませ、購入直後から良好な状態で使い始められる「エクスプローラーI Ref.114270」。2005年頃（D番）に製造された個体で、内部の整備と外装の磨きによって綺麗な状態に整えられています。ブラックダイヤルに3・6・9のインデックスをあしらったシンプルなデザインは、普段着からスーツまで着こなしを選ばずに合わせやすいのが魅力。36mmの小ぶりなケースサイズと相まって、腕元にしっくりと収まる扱いやすい一本です。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス サンダーバード 16264･3 SSxWG 自動巻 F番

1988年から2004年頃まで製造された、サンダーバードの最終世代にあたる「デイトジャスト Ref.16264」。2010年当時は30万円前後で推移していましたが、生産終了後の希少性の高まりや、ヴィンテージブームでのカラーダイヤル・特殊モデルへの人気上昇を受け、現在は130万円前後での販売となっています。

18Kホワイトゴールド製の両方向回転ベゼルに、ブルーダイヤルとローマンインデックスを組み合わせたデザインが特徴。堅牢なCal.3135と3連オイスターブレスレットを備え、ドレスラインの気品とスポーティな実用性を兼ね備えた一本です。

ロレックス サンダーバード 16264･3 SSxWG 自動巻 F番

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販売価格(税込) 1,300,000円

アイテム名 ロレックス サンダーバード

通称 サンダーバード

型式 16264・3

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブルー/ローマン

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2004年6月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

デイトジャストでありながら、18Kホワイトゴールド製の回転ベゼルを備えた「サンダーバード Ref.16264」。ドレスモデルの上品さとスポーツモデルのような軽快さをあわせ持った、1988年から2004年頃まで作られていた個性派モデルです。

落ち着いた深い青色の文字盤にローマ数字をあしらい、スポーティな3連オイスターブレスレットを組み合わせた組み合わせ。信頼感のあるムーブメント（Cal.3135）を搭載しており、他のデイトジャストとは一味違うデザインを楽しめる一本です。（コメ兵 鳥居 真）

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