シチズン時計の「The CITIZEN（ザ・シチズン）」から、土佐和紙の雲龍紙を文字板に使った限定モデル「AQ4100-65F」が登場する。2026年12月17日発売予定で、価格は44万円。世界限定250本となる。

土佐和紙「雲龍紙」をグレーの文字板に

ザ・シチズンはこれまでも、和紙を文字板に用いた多彩なモデルをリリースしてきた。今回のAQ4100-65Fでは、高知県の伝統工芸である土佐和紙の中から「雲龍紙」を使っている。

雲龍紙は、長い繊維を漉き込むことによって、雲や竜を思わせる模様が現れる和紙。繊維の入り方が一点ごとに異なるため、それぞれの文字板に固有の模様が生まれる。

ザ‧シチズン / 高精度年差±5 秒 エコ・ドライブ「AQ4100-65F」

AQ4100-65Fでは、その雲龍紙を落ち着いたグレーで仕上げた。墨の濃淡や余白によって奥行きを描く水墨画をイメージし、静かな色調の中に繊維の流れが浮かぶ文字板となっている。

文字板、りゅうず、裏ぶたには、ザ・シチズンを象徴するイーグルマークを配置。「常に先を見据え、理想を追求する」「身に着ける人に永く寄り添う」というブランドの考えを表す意匠として使われている。

ケースとブレスレットは、独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施したチタニウム素材の「スーパーチタニウム」（シチズン時計の商標）だ。明るいシルバーカラーのデュラテクトプラチナを採用している。

年差±5秒の高精度エコ・ドライブ「Cal.A060」

ムーブメントは、年差±5秒という高精度な光発電エコ・ドライブの「Cal.A060」。光で発電して駆動するため定期的な電池交換を必要とせず、フル充電時はパワーセーブ作動時で約1.5年可動する。

2100年2月28日まで月末やうるう年の修正を必要としないパーペチュアルカレンダーに加え、衝撃を検知して針ズレを防ぐ衝撃検知機能、針ズレが生じた場合に自動で補正する針自動補正機能、0時ジャストカレンダー更新機能などを備える。

ザ・シチズンらしい高精度と実用性に、土佐和紙ならではの繊維の表情を組み合わせた限定モデルだ。