シチズン時計の「シチズン アテッサ」ACT Lineから、「Full Sapphire Bezel」限定モデルの第2弾となる2モデルが登場する。

夜霧をイメージした「Hazy Black（ヘイジー ブラック） AT8404-52E」と、朝霧をイメージした「Hazy White（ヘイジー ホワイト） AT8400-53L」をラインナップ。2026年12月3日発売予定で、Hazy Blackは27万5,000円で世界限定2,600本、Hazy Whiteは25万3,000円で世界限定2,400本となる。

サファイアガラスの奥にリング状の白蝶貝

Full Sapphire Bezelは、風防のサファイアガラスをベゼルエリアまで広げ、その内側に異素材を配置する独自の構造を持つシリーズ。2025年10月に発売した限定モデルに続く第2弾では、リング状の白蝶貝をサファイアガラスの奥に配した。

ベゼルエリアを縁取る白蝶貝の光沢に加え、文字板の上板には白蝶貝を転写した成形パターンを採用。サブダイヤルにも白蝶貝を使い、ベゼルから文字板の中心部まで素材のつながりを持たせている。

シチズン アテッサ / ACT Line エコ・ドライブ電波時計 Full Sapphire Bezel 限定モデル

Hazy Black（AT8404-52E）

Hazy White（AT8400-53L）

夜霧をイメージした「Hazy Black」

Hazy Black（AT8404-52E）は、リング状の白蝶貝をブラックに着色し、深いブラックの文字板と組み合わせたモデル。暗い空間に浮かぶ光を思わせる色調で、夜霧の情景を表現している。

Hazy Black（AT8404-52E）

2つのサブダイヤルには白蝶貝を使い、ブラックの文字板の中に淡い光沢を加えた。ケースとブレスレットもブラックで統一。表面に独自の表面硬化技術「デュラテクトDLC」を施したチタニウム素材の「スーパーチタニウム」（シチズン時計の商標）を用いている。

ムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様、および電波時計の「Cal.H800」。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカの標準電波を受信し、26時差のワールドタイムや1/20秒・60分計クロノグラフ、パーペチュアルカレンダーなどを備える。

ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトDLC）

ケースサイズ：径43.5×厚さ13.3mm（設計値）

風防：カットサファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「Cal.H800」

精度：非受信時平均月差±15秒

駆動期間：フル充電時約10カ月（パワーセーブ作動時）

主な機能：世界4エリア電波受信、ワールドタイム（26時差）、1/20秒・60分計クロノグラフ、パーペチュアルカレンダー、サマータイム機能、1種耐磁

朝霧をライトブルーで描く「Hazy White」

Hazy White（AT8400-53L）は、リング状の白蝶貝とライトブルーのグラデーション文字板を組み合わせたモデル。朝の光が霧の中に広がる情景を、ホワイトからブルーへ移る淡い色調で表現している。

Hazy White（AT8400-53L）

こちらもサブダイヤルに白蝶貝を使用。ケースとブレスレットにはスーパーチタニウムを使い、明るいシルバー色のデュラテクトプラチナを施した。Hazy Blackとは対照的に、白蝶貝の光沢とライトブルーを前面に出した仕上がりだ。

ムーブメントはHazy Blackと同じ「Cal.H800」。ケース径43.5mm、厚さ13.3mm、10気圧防水など基本仕様も共通となっている。