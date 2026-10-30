今回ピックアップした3本は、それぞれ異なる魅力を持つロレックスだ。ピンク文字盤に3・6・9インデックスを組み合わせたエアキングは、2019年当時40万円前後だったが、現在は92万円。エクスプローラーIIは同じく80万円前後から153万円となっている。

一方、ブラック文字盤のサブマリーナー デイトは、2021年当時165万円前後から現在235万円に。34mmのコンパクトなモデルから41mmの本格ダイバーズウォッチまで、個性豊かな3本の特徴を見ていこう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 P番

1989年から2000年頃まで製造された、エアキングのRef.14000です。本個体は、その中でも一際人気の高い「3-6-9」インデックスを採用した、通称「エクスプローラーダイヤル」仕様。

柔らかな光沢を放つピンクの文字盤が、スポーティなデザインに独自の華やかさを添えています。腕乗りの良い34mmのオイスターケースに、信頼性の高い自動巻きCal.3000を搭載。現行モデルにはないサイズ感と、希少な組み合わせが魅力的な一本です。

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 P番

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販売価格(税込) 920,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ピンク/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 夜光にシミあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。P番(2000-2001年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

洗練されたシンプルさに個性が光るエアキングRef.14000は、最初の1本として推したい名作です。

腕元に美しく収まる34mm径と華やかなピンク文字盤は、人と被らない上品な洒落感を演出してくれます。P番のシリアルナンバーを持つ、2000年頃に製造されたとみられる個体で、機能点検、精度調整、外装仕上げが行われています。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 P番

1991年頃から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。爽やかなホワイトダイヤルが特徴で、インデックスのブラックラインとのコントラストにより高い視認性を確保しています。

堅牢な3連オイスターブレスを備え、GMT機能を搭載したクロノメーター認定の自動巻ムーブメントを搭載。単独で可動する短針と赤い24時間針によって、2つの時間帯を容易に把握できる高い実用性を誇ります。アクティブなシーンからビジネスまで幅広く活躍する一本です。

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 P番

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販売価格(税込) 1,530,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品 性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ホワイト

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2000年11月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。 P番(2000-2001年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

爽やかな清潔感と知的な雰囲気が漂うエクスプローラーII Ref.16570。GMT機能が搭載されているムーブメントのため、単独で可動する短針と赤い24時間針によって、2つの時間帯を容易に把握できます。（例えば、時差のある国を行き来するシーンなど）。2000〜2001年頃製造（P番）の個体で、精度調整と外装仕上げが施されています。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス サブマリーナーデイト 126610LN SS 自動巻 ランダム番

こちらの126610LNは、116610LNの次期モデルとして、2020年にリニューアルを果たしました。1ｍｍサイズアップし、よりハイスペックなムーブメント「Cal.3235」が搭載されるなど、細かな仕様が変更されています。

長期間にわたり鮮やかな色彩を保持する、耐蝕性と耐傷性に優れたセラミックベゼルを備えています。高級感溢れるデザインと耐久性で、確固たる人気を築いています。

ロレックス サブマリーナーデイト 126610LN SS 自動巻 ランダム番

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販売価格(税込) 2,350,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 126610LN

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 41mm 腕周り最大約: 20cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2021年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスにおいて、ダイバーズの代表モデルであるサブマリーナーデイトRef.126610LN。黒文字盤とセラミックベゼルを備えた41mmケースは、シンプルな服装と合わせても、圧倒的な存在感を放ちます。

2021年日付の保証書が揃う、比較的高年式の個体で、機能点検も完了しています。3針のシンプルな構造に、日付がわかるデイト機能搭載。加えて防水機能が高いことから、長く愛用される方が多いモデルです。（コメ兵 鳥居 真）

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