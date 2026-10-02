今回ピックアップした3本は、いずれも2020年当時と比べて価格が大きく変化しているモデルだ。エアキングは40万円前後から93万円前後、サブマリーナー デイトは120万円前後から196万円前後、デイトジャストは70万円前後から160万円前後となっている。それぞれの価格の変化にも注目しながら、プロが選んだ3本を見ていこう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 A番

1989年から2000年頃まで製造された「エアキング Ref.14000」。2020年当時は40万円前後で推移していましたが、カラーダイヤル人気の高まりと34mmケースの収まりの良さが注目され、現在は93万円前後での販売となっています。スポーティな3・6・9アラビアインデックスと、落ち着いたピンクダイヤルを組み合わせた希少な仕様が特徴。耐久性に優れたCal.3000を搭載し、現行品にはないコンパクトなサイズ感とデザイン性を兼ね備えた一本です。

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 A番

ほかの写真はこちら

定番から個性派まで。135本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 930,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm、腕周り最大約: 17cm

カラー 文字盤カラー: ピンク/3.6.9

付属品 純正ボックス、保証書 ※保証書日付1999年11月、保証期間12ヵ月

特記事項自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

34mmのコンパクトなケースにピンクダイヤルと3・6・9インデックスを配した「エアキング Ref.14000」。1999年頃製造の本個体は、収まりの良いサイズ感と独自のカラーリングにより手元にさりげない個性を添える一本です。本個体は事前の精度調整と外装仕上げが完了しているほか、純正ボックスと保証書が揃った付属品の充実度も大きな魅力。コンディションの良さとレア仕様のダイヤル、完備された付属品が揃った選定価値の高い個体です。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス サブマリーナーデイト 116610LN SS 自動巻 G番

2010年から2020年まで製造された「サブマリーナー デイト Ref.116610LN」。2020年当時は120万円前後で推移していましたが、生産終了に伴う市場供給量の変化や、40mmケース最終型の安定した需要により、現在は196万円前後での販売となっています。耐傷性に優れたセラクロムベゼルや工具なしでブレス長を調整できるグライドロッククラスプを備え、実用性が大幅に向上した世代。力強いラグフォルムとブラックダイヤルの組み合わせにより、高い耐久性と汎用性を兼ね備えた一本です。

ロレックス サブマリーナーデイト 116610LN SS 自動巻 G番

ほかの写真はこちら

定番から個性派まで。135本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,960,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 116610LN

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 20.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2011年12月

保証期間12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 針に傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。G番(2010年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

耐傷性に優れたセラクロムベゼルとブラックダイヤルを組み合わせた「サブマリーナー デイト Ref.116610LN」。40mmの堅牢なケースとグライドロッククラスプ付きブレスレットを備え、オンオフを問わず幅広く着用できる高い実用性が特徴です。本個体は事前のオーバーホールと外装仕上げが完了しているほか、2010年頃製造（G番）にあたる登場初期の一本。現行につながるモダンダイバーズの仕様を備えつつ、整備の行き届いた扱いやすい個体です。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス デイトジャスト 16233G SSxYG 自動巻 T番

1988年頃から2000年代半ばまで製造された「デイトジャスト Ref.16233G」。2020年当時は70万円前後で推移していましたが、コンビモデル全体の評価向上に加え、希少性の高いカラーダイヤルへの需要集中が重なり、現在は160万円前後での販売となっています。イエローゴールドとステンレスのコンビケースに、引き締まったブルーグラデーションダイヤルと10Pダイヤを組み合わせた仕様が特徴。耐久性に優れたCal.3135と5連ジュビリーブレスを備え、王道のドレススタイルに独自の華やかさを備えた一本です。

ロレックス デイトジャスト 16233G SSxYG 自動巻 T番

ほかの写真はこちら

定番から個性派まで。135本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,600,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233G

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブルーグラデーション/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1999年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。T番(1996-1997年ごろ製造)、オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

イエローゴールドとステンレスのコンビケースに5連ジュビリーブレスを組み combat わせた「デイトジャスト Ref.16233G」。引き締まったブルーダイヤルに10ポイントダイヤモンドを配し、王道のドレススタイルに独自の存在感を備えた仕様が特徴です。本個体は事前のオーバーホールと外装仕上げが完了しているほか、1996〜1997年頃製造（T番）にあたる一本。Cal.3135による安定した実用性と、カラーダイヤルならではの華やかさを兼ね備えた個体です。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。