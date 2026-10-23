今回ピックアップした3本は、いずれも過去と比べて価格が約2倍、あるいはそれ以上になっているモデルだ。ブルー文字盤のエアキングは2016年当時40万円前後から現在93万円、ブラック文字盤のオイスターパーペチュアルデイトは2019年当時40万円前後から85万円となっている。

なかでも注目したいのが、ホワイトゴールド製の回転ベゼルと赤い秒針を備えたターノグラフだ。2019年当時70万円前後だったモデルが、現在では140万円に。デザインも価格帯も異なる3本について、それぞれの魅力を見ていこう。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 114200 SS 自動巻 ランダム番

ロレックスの伝統的なペットネームを持つ「エアキング」。当モデルは2007年から2014年まで製造されていた一本です。34mm径のケースに、堅牢なオイスターブレスレットを採用。深みのあるブルー文字盤には、視認性に優れる3・6・9のアラビア数字インデックスが配置されています。

内部にはクロノメーター認定を受けた自動巻きキャリバー3130を搭載。スポーティーな意匠と程よいサイズ感が魅力的な、日常の幅広いシーンで活躍するタイムレスなモデルです。

ロレックス エアキング 114200 SS 自動巻 ランダム番

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定番から個性派まで。144本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 930,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 114200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブルー/3.6.9

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

洗練されたシンプルさに個性が光るエアキングRef.114200は、最初の1本として推したい名作です。ブルー文字盤と、3・6・9の意匠が、袖口から覗くたびに特別な所有欲を存分に満たしてくれます。

高年式のランダム番かつ、事前にプロの手によるオーバーホールと外装仕上げが施されており、安心感も私の推しポイントです。これからの日々を共にするパートナーとしてご提案いたします。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 U番

ロレックスの永久定番として愛されるオイスターパーペチュアルデイト。当モデルは、1989年頃から2007年頃まで製造されたRef.15200です。シンプルで洗練されたデザインはビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍します。

堅牢な3連のオイスターブレスレットと、視認性に優れたブラックの文字盤が組み合わさり、流行に左右されない普遍的な魅力を放つ一本です。高精度なクロノメータームーブメントのCal.3135を搭載しています。

ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 U番

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定番から個性派まで。144本のロレックスをまとめて見る 販売価格(税込) 850,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアルデイト

通称 オイスターパーペチュアルデイト

型式 15200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1997-1998年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

実用性と端正な美しさを兼ね備えたオイスターパーペチュアルデイトRef.15200。腕元に美しく収まる34mm径と万能な黒文字盤は、スーツから普段着まで品格を漂わせます。

1997〜1998年頃製造と歴史を持った個体ですが、オーバーホールと外装仕上げが行われています。万全の健康状態から使い始められる安心感は、何物にも代えがたい私の推しポイントです。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス ターノグラフ 116264･3 SSxWG 自動巻 M番

デイトジャストの機能性に回転ベゼルを融合させ、2004年から2013年頃まで製造された「ターノグラフ」。当モデルは、18Kホワイトゴールドベゼルとステンレスを組み合わせた「Ref.116264」です。

清潔感のあるホワイト文字盤上で、秒針、モデル名、日付表示に採用された「赤」が鮮烈なアクセントとなっています。堅牢なオイスターブレスレットと信頼性の高いCal.3135を搭載し、エレガンスとスポーティな精神が見事に調和した一本です。

ロレックス ターノグラフ 116264･3 SSxWG 自動巻 M番

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定番から個性派まで。144本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,400,000円

アイテム名 ロレックス ターノグラフ

通称 ターノグラフ

型式 116264・3

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ホワイト

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2009年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。M番(2007-2008年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ドレスとスポーツが融合したターノグラフRef.116264が持つ個性は人と被りづらく、最初の1本としておすすめしたい名作です。

上品な白文字盤に映える赤い秒針とカレンダーは、腕元を引き締めてくれます。2007〜2008年頃製造と年式は古い個体ですが、オーバーホール・外装仕上げをしておりますので安心してお使いいただけます。（コメ兵 鳥居 真）

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