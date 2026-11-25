愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。

本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ トータルテンボスの藤田憲右さん。1975年12月30日生まれの静岡県御殿場市出身。1997年にNSC (お笑い養成所)東京校の3期生として入学し、小学生からの幼なじみである大村朋宏さんとトータルテンボスを結成。現在、全国漫才ツアー2026「ニコイチ」を開催している。

相方に誘われたことで見つけた芸人という新しい道

――人生で初めて購入した時計は覚えていますか？

大学進学を機に一人暮らしを始めた19歳の頃に買ったG-SHOCKです。ただ、若い頃ってあまり腕時計で時間を見ないじゃないですか。だから時間を見るためというよりはアクセサリー感覚ですよね。何となく腕が寂しいから着けるみたいな。G-SHOCKを選んだのは、ゴツゴツしたスタイルですよね。その頃はストリートカジュアルな服装が多かったので、それに合いそうだな、というぐらいの感覚で選びました。

――大学時代はどんな時間を過ごされていたんですか？

何もしていなかったですね。高校3年間はずっと野球をしていて、大学でも続けるつもりだったんですが、ちょっと面倒くさくなってしまって。上京して遊びたいという気持ちが勝っちゃったんでしょうね。

野球に関わる仕事に就きたいとは思っていたんですが、野球をやめたことで、その夢もなくなってしまいました。大学にもあまり通わず、「まあ、いずれどこかに就職するんだろう」と、将来のことを考えるのを先延ばしにしていました。

――そうした状態からなぜ芸人になろうと考えたんですか？

大村から誘われたからです。何をするにしても今よりはマシだなって思ったので、全く迷うことなく二つ返事でOKしました。

――お笑いは好きだったんですか？

バラエティ番組を見るのは好きでした。でも、まさか自分がやる側になるとは思っていなかったですね。テレビの中の世界なので実感が湧かないというか、選ばれた人がやるもので普通ではなれないという印象です。「俺もなれるの？」っていう感じでした。

でも、NSCに入ってみたら、面白い人がいっぱいいるじゃないですか。その中でもまれていくうちに意識も変わって、芸人という仕事がだんだんと現実味を帯びてきました。

――NSCを卒業して芸人として活動をスタートされて、最初は下積みになるかと思いますが、挫折などはありましたか？

めちゃくちゃありましたよ。若手は当然、ネタを作って舞台に立たないといけないんですが、養成所に入ればすぐに売れると思っていたぐらい、何もわかっていなくて。「ネタを作るの？」みたいな感覚でした。

当時は今と違ってネタ番組がほとんどなくて、あってもお正月ぐらい。出演しているのも師匠方が中心だったので、ネタにはちょっと古臭いイメージを持っていたんです。テレビで活躍している人たちは、もうネタをやっていないように見えていたんですよね。すごく偏った見方ですが、師匠方は別として、ネタをやっているのはテレビに出られない人たちなんだ、という感覚でした。

僕にとって芸人が売れるというのは、オーディションに受かって番組への出演が決まることだったんですが、僕たちは全然受からない。「今回もダメだったか」の繰り返しでした。そう簡単にはいかないという現実に直面しながらも、とにかく早くネタを卒業してテレビに出たいと、そればかり思っていました。

――そうした中、芸人としての転機になった出来事はなんだったのでしょうか？

やっぱり一番デカかったのはM-1グランプリ(以下M-1)です。2004年大会で初めて決勝に行けて、結果は7位だったんですが、次の日からぎっしりスケジュールが埋まりました。

毎日何かしら仕事があって、舞台や取材などで1日3コマとか。M-1前は劇場の出番だけだったところから、めちゃくちゃ忙しくなって、「これがM-1ドリームか」と実感しました。

それまではバイトをしていましたが、お笑い1本で食えるようになったのもそこからです。

――芸人を辞めたいと思ったことはありませんか？

若手の頃、大村が辞めようと言い出したことがありました。当時は仕事が少なく、全く稼げなかったんですよ。今思えば、若手だから当たり前だろうって話ですけど、その状況に大村が焦っちゃって。

「他の道があるんじゃないか、一緒に別のことを始めよう」と、辞める決意を固めていました。僕は辞めたくなかったんですけど、大村と一緒に入ったし、大村がいないなら意味がないと思って。「じゃあ辞めるか」となって、会社にも一度、辞めると言いに行きましたよ。

――そこから芸人を続けることになった理由には何があるんですか？

ちょうどルミネtheよしもとができた年で、僕らも劇場のレギュラーになっていたんです。

それで、劇場の社員さんに辞めると伝えに行ったところ、「個人の自由だから辞めるなとは言えない。ただ、ひとりの人間としてはもったいないと思う」と言ってくれて。これから新しく漫才の大会が始まると教えてくれたんです。

それがM-1でした。当時の僕らはコントしかやっていなかったんですが、「漫才もやってみたらどうだ。その大会で優勝したら1,000万円もらえるぞ」と勧められて。すると大村も「じゃあ、もう1年だけやってみます。それでも結果が出なかったら辞めます」と、期限を決めて続けることになりました。

漫才との出会いもデカかったですね。僕はコントをやっていても、正直、あまり楽しくなかったんですよ。ウケても、台本の面白さで笑ってもらっている気がして、自分たちで笑いを取っている実感がなくて。どこかしっくり来ていなかったんです。でも、漫才は等身大の自分たちでやれるから、それがすっげぇ気持ちよくて。「これ、楽しいな」と思って、今に至る感じです。

時計は自身のスタイルに欠かすことのできない構成要素

――今、大切にされている時計は何でしょうか？

今はオメガのスピードマスターと、Apple Watchの2本です。

スピードマスターは確か20年前ぐらいに嫁から誕生日プレゼントとしてもらいました。G-SHOCKもいい時計ですけど、若者が着けるイメージがありますよね。だから、漫才の時に着るスーツなどフォーマルな格好にも合う感じで、世間的にも知られている時計が欲しいと多分話していたんだと思います。オメガは高級時計としてブランド感が確立されていますし、ベタに良い時計というイメージもあって、僕の希望通りです。それと、自動巻きというところも気に入っています。

――Apple Watchはどこが気に入っていますか？

Apple Watchは5、6年ぐらい前から持っていたんですけど、バンドがしっくりこなくてあまり使っていませんでした。何か良いバンドはないかなと探していたんですけど、たまたまInstagramの広告でこのバンドが流れてきたんです。レザーで、ワンポイントも付いていて、これカッコイイじゃんと思って購入しました。このバンドに交換してからは断然、Apple Watchを使うようになりましたね。

――現在の藤田さんにとって、時計はどんな存在ですか？

その日の気分やコーディネートに合わせて選んでいるので、昔と変わらずアクセサリー感覚に近いですね。ただ、前提として時計は絶対に必要だと思います。僕の場合、服を着て、髪をセットして、アクセサリーをつけた後に、その日のバランスを見て最後に時計を決めます。やっぱり時計がないと物足りない気がするし、あるからこそバチっと決まる感じはありますね。

――50歳を迎え、減量や大型バイクなど新しい挑戦もされています。年齢を重ねて、時間の使い方や楽しみ方は変わりましたか？

めちゃくちゃ変わりました。昔は本当に目まぐるしく働いていましたが、この年になってある程度の余裕もできてきました。1回の仕事でも当時の自分たちと比べればギャラも倍ぐらいはもらえるようになっているので、プライベートに使える時間も増えています。その時間を使って今までやれなかったことをやりたいという思いがすごくあって。減量や大型バイクも、やったことはなくても興味があるならとりあえず1回やってみようということで始めました。

好きなことを楽しむカッコイイ大人を相方と目指す

――藤田さんがいつか手に入れたい、憧れの時計はありますか？

ロレックスのエアキングは、20歳の頃からずっと欲しいと思っています。当時なので雑誌で見たのだと思いますが、エアキングの形や色がすごく僕に刺さったんですよね。エクスプローラーやサブマリーナーなどは、その頃から人気でしたが、僕は6番手、7番手のエアキングに魅了されました。サブマリーナーなどと比べればまだ安価だし、ロレックス初心者としては良い選択なんじゃないかと思っています。

――現在、全国漫才ツアー「ニコイチ」を開催され、来年は結成30周年です。これから相方と、どんな時間を重ねたいですか。

今、すごくいい関係でやれているなと、お互いに感じていると思うんです。漫才やほかの仕事はもちろん、趣味でも互いに興味のあるものを勧め合っていて。例えば、僕が勧めて大村にもハーレーを買わせたんですよ。逆に、大村からは「藤田もやればいいじゃん」と誘われて、僕もゴルフにハマりました。今は、2人でツーリングやゴルフの動画を撮ることもできるので、好きでやっていることが少しずつ仕事にもつながっています。

僕らは、所さんやヒロミさん、おぎやはぎさんに憧れているんです。若い頃から「世田谷ベース」を見て、すごくカッコイイ大人だなと思っていましたが、自分たちも少しずつ、それに近い活動ができているのかなと。今はバイクやゴルフですが、これから盆栽や釣りに興味を持つかもしれません。そうやって、まだやったことのないことに挑戦して、楽しみながら見聞を広め、発信していく。そんなふうに自然体で年を重ねる、カッコイイ大人になれたら最高ですね。

――最後に、全国漫才ツアー「ニコイチ」を見に来てくれるファンにメッセージをお願いします。

漫才では、今までにない感じの変わったネタを1本やっているんですが、すごく評判がいいので、ぜひ楽しみにしていてほしいです。あとは、幕間に流す「いたずらVTR」にも、今回はド級のものが1本あります。ツアーで流したVTRは、翌年に少しずつ編集してYouTubeでも公開しているんですが、その1本だけはBANされてしまうので絶対に出せません(笑)。ツアーでしか見られないので、ぜひ会場に足を運んで見てほしいですね。