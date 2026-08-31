SBIネオトレード証券では、手数料に「一律プラン」「定額プラン」が用意されており、「1日の取引回数が少ない」「1回の約定代金が小さい」「あらかじめ取引する銘柄や数量が決まっている」など、ご自身のスタイルに最適なプランを選ぶことができます。特に、「定額プラン」なら1日の約定代金合計が100万円以下であれば手数料は0円。まずは、「株式投資の感覚をつかむ」ことから気軽に始められます。

リスクというと「怖い！」と感じてしまう方もいるかもしれません。しかし、投資においてリスクとは「振れ幅」を指します。得られるリターンの大きさも、被るマイナスの大きさは、表裏一体です。つまり、リスクを正しく理解しコントロールできれば、大きな損失を抑えつつ高いリターンを狙うことができます。

信用取引とは、現金や株式を担保（保証金）として証券会社に預け、資金を借りて株を買ったり、株を借りて売ったりする仕組みのこと。手元資金に対して最大約3.3倍までの取引（レバレッジ効果）が可能になりますが、相応のリスクも伴うため、経験や知識が必要です。

＜デメリット＞ ・株価が予想と逆に動いた場合、損失が大きくなりやすい。保証金以上の損失が出た際には、追加資金（追証）が必要になることもある。 ・株や現金を借りて取引するため、金利や貸株料などの諸経費が発生する。また、返済期限（制度信用取引の場合は最長6ヶ月）が定められている。 ・売りから始めた場合、理論的には株価の上限は青天井なので、損失も無限大である。

＜メリット＞ ・保証金（自己資金）の最大約3.3倍まで取引ができるため、レバレッジ効果による高い利益が期待できる。 ・「売り」から取引を始められるため、株価の下落局面でも利益を狙える。 ・同じ資金を使い、1日に同じ銘柄を何回も繰り返し取引できる（ループ取引）。

【信用取引の主な売買方法】



お金を借りて株を買い、値上がり後に売却して利益を狙う「信用買い」のほか、高値の時に株を借りて売り、安くなったタイミングで買い戻す「信用売り」も可能。レバレッジ効果により大きな利益を狙えます。

・レバレッジ効果を活かした売買（信用買い・信用売り）お金を借りて株を買い、値上がり後に売却して利益を狙う「信用買い」のほか、高値の時に株を借りて売り、安くなったタイミングで買い戻す「信用売り」も可能。レバレッジ効果により大きな利益を狙えます。 ・1日に何度も売買を繰り返す（ループ取引・デイトレード）

同じ資金を使って1日のうちに同じ銘柄を何度も取引できる仕組み（差金決済）を活用し、短期で細かく利益を狙うデイトレードも行えます。

・リスクを抑えて特典を得る（つなぎ売り／クロス取引）

同じ銘柄の「現物買い」と「信用売り」を同株数・同価格で同時に発注することで、株価の変動リスクを相殺。価格変動のリスクを最小限に抑えながら、株主優待などの権利を手に入れる手法です。

現物取引・信用取引にはそれぞれ利点と注意点がありますが、「お金や株を借りる」信用取引は、より高いリスク許容度が求められます。

とはいえ、最初から約3.3倍の最大枠を使う必要はありません。1倍や2倍など低いレバレッジから始めてリスクを抑える方法で、徐々に信用取引に慣れていくことも賢いアプローチです。現在の自己資産やどのように資産を築いていきたいかといった目的と照らし合わせて、数ある投資スタイルの中から自分に適した方法を見つけていきましょう。

ネット専業証券会社のSBIネオトレード証券なら、自宅のパソコンやスマホから手軽に取引や学習が可能です。初心者から経験者まで幅広い投資家から支持されているだけあり、投資環境はバッチリ。初心者でも安全に投資しながら知識を高めながら、ステップアップが望めます。