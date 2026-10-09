借換で住宅ローン返済額が約半分になる!?　新時代の住宅ローン「おうちの残価設定ローン（借換）」の特徴を徹底解説

昨今の物価高騰に加え、日銀の政策金利の利上げを背景に、住宅ローンの返済に対して不安を抱える方が増えています。「毎月の返済額をもう少し抑えられたら」「老後資金にもう少し余裕を持たせたい」――

そのような人に向けて新たな選択肢として登場したのが、住宅ローン版「残価設定ローン」です。自動車の残価設定型クレジットとの違いのほか、日本住宅ローンから新たに登場した「おうちの残価設定ローン」の特徴について、ファイナンシャルプランナー・武藤貴子氏のコメントも交えながら紹介します。

定年後も住宅ローンが残る時代に

一般的に住宅ローンの返済期間は35年ですが、最近は建築費高騰の影響を受け、40年や50年の長期返済も一般的になっています。その結果、住宅ローンは「定年までに完済する」のではなく、「定年後も返済が続く」という方が増えてきているのが現状です。

現役時代は問題なく返済できていても、退職後は年金を中心とした生活へと変わります。医療費や介護費など、それまで想定していなかった支出が増える可能性もあるなかで、毎月の住宅ローン返済が家計に与える負担は決して小さくありません。さらに、現在は金利上昇局面を迎えているため、変動金利で返済中の方からは、当初想定していたよりも返済額が多くなっているといった声も増えてきています。

こうした背景から住宅ローン自体の見直しを検討する方が増えています。例えば、変動金利で借りている方が、より金利の低い変動金利に借り換えるケースのほか、金利上昇の心配がない固定金利への借換を検討するケースが挙げられます。

そのなかで、借換によって毎月の返済額を抑えられることに加え、将来の返済の選択肢が豊富な住宅ローンとして住宅ローン版「残価設定ローン」が最近注目を集めています。

住宅ローン版「残価設定ローン」とは?

そもそも残価設定ローンとは将来の資産価値(残価)をあらかじめ設定し、その分を差し引いた金額を返済していくローンのことです。「残価設定」という部分で、一般的に分かりやすいのが自動車の残価設定型クレジット、通称「残クレ」です。購入時に残価として設定し、残価設定部分を除いた部分を毎月返済していきます。

住宅ローンにおける残価設定ローンにおいても同様で、将来価値をもとに残価を設定したうえで、残価設定部分を除いた部分を毎月返済していきます。

ただし、自動車の残クレとは大きく異なる部分が、残価設定部分に到達した後の返済方法です。自動車の残クレは所定の年数経過後、残債を一括で返済するか売却することを求められますが、2026年7月に日本住宅ローンがリリースした「おうちの残価設定ローン」においては、様々な選択肢のなかからライフプランに合わせた返済方法を選ぶことができます。

さらに、自動車の残クレは借入時に残価設定額を決定するものの、自動車の走行距離や傷、へこみなどで残価設定額が下がる可能性がありますが、「おうちの残価設定ローン」であれば住宅の「土地」の評価額をベースとして査定を行うため、住宅の使用状況は影響しません（※）。そのため、リフォームも自由に行うことが可能です。

これまでにない画期的なオプションを無料付帯することで、安心して利用しやすい仕組みが構築されていると注目を集めるこの商品について、徹底解説をしていきたいと思います。

※マンションの場合は土地ではなくマンションの価格となるため、条件が異なります。

日本住宅ローン「おうちの残価設定ローン」の特徴

日本住宅ローンが新たに提供を開始した「おうちの残価設定ローン」は、「土地」の評価額に応じて残価を設定する変動金利型の住宅ローンです。

日本住宅ローンのWebサイトから。戸建て住宅の場合は、土地の評価額の50％が残価として設定される。80歳までは借り入れ総額から残価を差し引いた金額を返済していく

例えば、当初借入金額8,000万円で、住宅ローン残高が4,500万円の住宅を前提とします。この住宅の土地の評価額を5,000万円とすると、土地価格の50％にあたる2,500万円を残価として設定します。80歳になるまでに毎月返済していくのは4,500万円から2,500万円を差し引いた、残りの2,000万円となります。

試算条件： ＜当初返済＞借入金額8,000万円 金利3.0％ 返済期間35年

＜借換後＞借入金額4,500万円 金利2.5％ 残価到達までの返済期間29年

特に借換においては、住宅ローンの返済が進んでいる(返済対象となる元本が減っている)ため、ローン残高における残価の割合が高くなることで残価以外の割合が小さくなります。さらに、返済期間も残価到達時に最長80歳になるまで延ばすことが可能なため、毎月の返済額が大きく下がる可能性が高くなります。

また、マンションにおいても、市場価格の30％を残価として設定したうえで利用することが可能です。

例えば、購入価格8,000万円のマンションなら、マンションの市場価格の30％にあたる2,400万円が残価として設定され、残価を差し引いた5,600万円が80歳までの返済対象になります。

車の「残クレ」との違いは?

ここまでの説明で、自動車の「残クレ」と何が違うのか、気になる人もいるかもしれません。

自動車の残クレの場合、最初のローン契約満了後に返却または買取が基本で、走行距離や修理歴・事故歴によって、当初残価として設定した額よりも評価が下がる可能性があります。そのため、残価到達時点で買取価格が想定よりも低くなったり、あるいは自己資金が必要になったりする場面があります。

一方で「おうちの残価設定ローン」では、土地の価値に着目した住宅ローンであるため、原則、ご融資時に決定した土地の評価額相当（残価設定分）での買取を保証。なんと、市場における土地価格が下落しても追加の負担がないのが大きな特徴です。さらに、通常の住宅ローン同様、住宅の所有権はお客様にありますので、ライフプランや生活環境の変化に合わせた自宅のリフォームも可能です。

※残価到達以降はローン残高に準じ、ローン残高での買取が保証されます。また、マンションの場合は条件が異なります。詳しくは日本住宅ローンへお問い合わせください。

残価部分はどうなる? ライフプランから選べる3つの選択肢

「おうちの残価設定ローン」は残価設定部分に到達した段階で、無料で３つの選択肢から返済方法を選ぶことができます。実はこのオプションが、日本住宅ローンの「おうちの残価設定ローン」ならではの大きな特徴なのです。

最初のローン契約時にオプションを選択する必要はなく、残価到達後のライフプランに応じて返済方法を選べるというのがポイントです。

それでは具体的にどのようなオプションがあるのか解説していきたいと思います。

選択肢①：利息のみ支払いオプション

今後も家に住み続けたい方向けのオプション。

いわゆる「リバースモーゲージ」へ切り替え、残価設定額に対する利息だけを支払う形になります。通常の住宅ローンと比較して、月々の返済額が大幅に軽減される可能性が高くなります。

日本住宅ローンのWebサイトから。残価の返済義務がなく、残価にかかる利息だけを支払う

選択肢②：物件買取オプション

新たなライフステージを検討される方向けのオプション。

日本住宅ローンが指定する不動産事業者へ住宅を売却することができます。残価到達時は、原則、ご融資時に決定した土地の評価額相当（残価設定分）での買取を保証しており、市場における土地価格が変動しても、追加の負担がないというのが大きな特徴です。

日本住宅ローンのWebサイトから。契約時の元本(残価を除く)を完済したとき、物件を売却して終了

選択肢③：そのまま返済を続ける

やはり将来的に住宅を残したいと思った時は、残価部分も元利均等で返済していくことで、無理のない範囲で返済を継続することができます。

日本住宅ローンのWebサイトから。一例として、80歳で契約時の元本(残価を除く)を完済したとして、80歳以降も残価部分を元利均等で返済していくパターン

FP・武藤氏「返済額だけでなく老後の生活まで見据えて」

「おうちの残価設定ローン」は、どのような人に向いているのでしょう? ファイナンシャルプランナー・武藤貴子氏にお話を聞いてみました。

Q. 「おうちの残価設定ローン」について率直な意見をお聞かせください。

武藤氏： 戸建てだけでなくマンションにお住まいの方も利用できるため、幅広い方が月々の返済額を抑えられる仕組みを検討しやすくなると思います。

Q. どういった方に合った商品だと思いますか

武藤氏： 定年間近の50〜60代で住宅ローンの返済がまだ続く方には、1つの選択肢になります。当初は組めなかった年齢まで返済年数を延ばせるため、毎月の返済額を下げられ、家計に余裕が生まれるでしょう。返済額だけでなく、老後の暮らしまで含めて住宅ローンを見直すというきっかけになる商品だと思います。

Q.実際に借換をする際に、気を付けることはありますか?

武藤氏： 毎月の返済額を抑えられる可能性が高い反面、リバースモーゲージに切り替えて利息のみ支払う場合でも住居費の負担は残るため 、年金収入のなかで支払えるのかといった事前の確認は必要です。毎月の返済額だけで判断するのではなく、退職後も支払いが続くことを前提に、年金生活を含めた家計全体とのバランスを確認したうえで検討していただきたいですね。

ライフステージの変化に「おうちの残価設定ローン」という新たな選択肢

住宅ローンは、一度借りたら最後まで返済を続けるものというイメージが根強いと思います。しかし、ライフステージや家計の状況は年月とともに変化していくもの。老後は医療費など、現役時代には想定していなかった支出が増える可能性が高いです。だからこそ、住宅ローンの返済だけではなく、ライフプラン全体のなかで家計とのバランスを判断することが重要になります。

「住宅ローンは家を買うときだけでなく、人生の節目ごとに見直してもいいものです。定年や子どもの独立など、家計が変わるタイミングで一度立ち止まって考えてみてください」(武藤氏)

日本住宅ローンの「おうちの残価設定ローン」は、そのための新しい選択肢です。日本住宅ローンのWebサイトにはシミュレーション機能が用意されているので、興味がわいたら試してみてください。そのうえで、自身のライフプランに合うかどうかを検討してはいかがでしょう。