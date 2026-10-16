今回紹介するのは、ダイヤモンドとサファイアをあしらった華やかな「サブマリーナー デイト」、エバーローズゴールドとステンレスを組み合わせた「デイトジャスト」、39mmケースが特徴の「エクスプローラーI」の3本。いずれも過去と比べて価格が大きく変わったモデルだ。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス デイトジャスト 116231G SSxPG 自動巻 ランダム番

2005年から2018年頃まで製造された「デイトジャスト Ref.116231G」。2016年当時は100万円前後で推移していましたが、コンビモデルの相場上昇を受け、現在は220万円前後で取引されています。

ピンクゴールド系素材のエバーローズゴールドとステンレスの組み合わせに、ブランドロゴが上品に仕込まれたブラックコンピューター文字盤と10石のダイヤモンドをあしらった煌びやかな仕様が特徴。留め具が目立たないコンシールドクラスプ仕様のジュビリーブレスレットを備え、ドレスモデルならではのまとまりの良さを感じられる一本です。

ロレックス デイトジャスト 116231G SSxPG 自動巻 ランダム番

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ロレックスのプロが選ぶ理由

事前に精度調整と外装仕上げを行い、綺麗なコンディションで使い始められる「デイトジャスト Ref.116231G」。製造終了間近にあたる2017年日付の保証書が付属しており、年式の新しさと状態の良さが揃った個体です。

肌なじみの良いエバーローズゴールドとステンレスのコンビケースに、10ポイントのダイヤモンドをあしらった華やかな文字盤が特徴。留め具が目立たないコンシールドクラスプ仕様のジュビリーブレスレットを備え、手元でスマートに映えるドレスモデルです。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

2016年のマイナーチェンジにより、3・6・9のインデックスに夜光塗料が追加され、針の長さもバランスよく変更された「エクスプローラーI Ref.214270」の後期型。2020年当時は80万円前後で推移していましたが、生産終了に伴う流通量の減少や、39mmケースならではの収まりの良さから、現在は145万円前後での取引となっています。

視認性が大きく高まったブラックダイヤルに、耐磁・耐衝撃性能に優れたCal.3132を搭載。歴代でも、唯一の39mmケースを採用した世代として、実用性と存在感をバランスよく備えたモデルです。

ロレックス エクスプローラーI 214270 SS 自動巻 ランダム番

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ロレックスのプロが選ぶ理由

事前の機能点検が完了し、2016年日付の保証書が付属する「エクスプローラーI Ref.214270」。3・6・9のインデックスに夜光塗料が塗布された後期型にあたり、高年式ならではのコンディションの良さが整った個体です。

歴代モデルで唯一採用された39mmのケースサイズとシンプルなブラックダイヤルは、普段使いからフォーマルまで着こなしを選ばず合わせやすいのが魅力。文字盤のバランスや針の視認性も高められており、日常で快適に扱える一本です。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス サブマリーナーデイト 16613SG. SSxYG 自動巻 A番

鮮やかなブルーのベゼルに、華やかなシャンパンゴールドダイヤルを合わせた「サブマリーナー デイト Ref.16613SG」。インデックスに8粒のダイヤモンドと3粒のサファイアをちりばめた特別仕様で、2015年には95万前後で取引されていました。特別仕様のダイヤルが昨今のヴィンテージブームを受けて人気がさらに高まり現在は270万円前後で取引されています。

ゴールドとステンレスのコンビケースに、信頼性の高いCal.3135を搭載。本格ダイバーズの堅牢な造形と、カラーサファイアやダイヤによる華やかさが組み合わさった、市場でも流通数の少なく、個性が光るモデルです。

ロレックス サブマリーナーデイト 16613SG. SSxYG 自動巻 A番

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販売価格(税込) 2,600,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 16613SG.

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 17.5cm

カラー 文字盤カラー: ゴールド/ダイヤモンド・サファイヤ

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1999年12月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA 詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

鮮やかなブルーのベゼルに、シャンパンゴールドの文字盤と8粒のダイヤモンド・3粒のサファイアを配した「サブマリーナー デイト Ref.16613SG」。ダイバースペックの堅牢なケースに贅沢な宝石装飾をあしらった、5桁世代ならではの個性が光る仕様です。

本個体は1999年頃に製造された一本で、事前に精度調整と外装仕上げを行っており、購入直後から綺麗な状態で使い始められます。コンビモデル特有の華やかさと宝石のアクセントが調和した、手元で存在感を発揮するモデルです。（コメ兵 鳥居 真）

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