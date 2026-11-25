シチズン時計の「シチズン アテッサ」から、「スター・ウォーズ」に登場する宇宙要塞「デス・スター」をモチーフにした限定モデル「STAR WARS Death Star Phase Model BY1004-50E」が登場する。2026年12月3日発売予定で、価格は20万3,500円。世界限定1,500本となる。

月齢表示の代わりにデス・スターが回転

ベースとなるのは、月齢自動計算機能「ルナプログラム」を搭載したモデル。日付情報からムーブメント内部で月齢を自動計算し、その結果を6時位置の月齢表示に反映するという、ムーンフェイス機能の一種だ。

シチズン アテッサ / エコ・ドライブ電波時計 STARWARS Death Star Phase Model（BY1004-50E）

今回のBY1004-50Eでは、通常の月齢板に代えて「デス・スター」を配置。月の満ち欠けに合わせてデス・スターがゆっくりと回転する「デス・スターフェイズ」とした。

文字板には、建設途中の「デス・スターII」を立体インクジェット技術による凹凸で描写。立体リングや金属製インデックスを重ねることで、未完成の巨大構造物が持つ複雑な外観を表現している。

裏ぶたのデザイン

同梱される「デス・スター」仕様の金バッジ

帝国軍をイメージしたレッドカラーの秒針もアクセント。りゅうずには帝国軍のエンブレムを刻印し、裏ぶたにも「デス・スターII」をレーザー刻印した。

日本限定仕様の特別なパッケージとして、「デス・スター」仕様の金バッジと限定BOXが付属する。





スペシャルパッケージ

ブラックのスーパーチタニウムで統一

ケースとブレスレットには、独自の表面硬化技術「デュラテクトDLC」のブラックカラーを施したチタニウム素材のスーパーチタニウム（シチズン時計の商標）を使用。文字板やケースを黒でまとめることで、デス・スターの無機質な雰囲気を強調している。

ムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様および電波時計の「Cal.H874」だ。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカの標準電波を受信し、24時差のワールドタイム、パーペチュアルカレンダー、サマータイム、ムーンフェイスでは北・南半球の月齢表示切替などに対応する。