シチズン時計の「シチズン アテッサ」から、「スター・ウォーズ」に登場する宇宙要塞「デス・スター」をモチーフにした限定モデル「STAR WARS Death Star Phase Model BY1004-50E」が登場する。2026年12月3日発売予定で、価格は20万3,500円。世界限定1,500本となる。
月齢表示の代わりにデス・スターが回転
ベースとなるのは、月齢自動計算機能「ルナプログラム」を搭載したモデル。日付情報からムーブメント内部で月齢を自動計算し、その結果を6時位置の月齢表示に反映するという、ムーンフェイス機能の一種だ。
今回のBY1004-50Eでは、通常の月齢板に代えて「デス・スター」を配置。月の満ち欠けに合わせてデス・スターがゆっくりと回転する「デス・スターフェイズ」とした。
文字板には、建設途中の「デス・スターII」を立体インクジェット技術による凹凸で描写。立体リングや金属製インデックスを重ねることで、未完成の巨大構造物が持つ複雑な外観を表現している。
帝国軍をイメージしたレッドカラーの秒針もアクセント。りゅうずには帝国軍のエンブレムを刻印し、裏ぶたにも「デス・スターII」をレーザー刻印した。
日本限定仕様の特別なパッケージとして、「デス・スター」仕様の金バッジと限定BOXが付属する。
ブラックのスーパーチタニウムで統一
ケースとブレスレットには、独自の表面硬化技術「デュラテクトDLC」のブラックカラーを施したチタニウム素材のスーパーチタニウム（シチズン時計の商標）を使用。文字板やケースを黒でまとめることで、デス・スターの無機質な雰囲気を強調している。
ムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様および電波時計の「Cal.H874」だ。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカの標準電波を受信し、24時差のワールドタイム、パーペチュアルカレンダー、サマータイム、ムーンフェイスでは北・南半球の月齢表示切替などに対応する。
- ケース／ブレスレット素材：スーパーチタニウム（デュラテクトDLC）
- ケースサイズ：径41.5×厚さ10.8mm（設計値）
- 風防：サファイアガラス（無反射コーティング）
- 防水性能：10気圧防水
- ムーブメント：クオーツ式「Cal.H874」
- 精度：非受信時平均月差±15秒
- 駆動期間：フル充電時約2.5年（パワーセーブ作動時）
- 主な機能：世界4エリア電波受信、ワールドタイム（24時差）、パーペチュアルカレンダー、月齢表示、月齢自動計算、北・南半球月齢表示切替、1種耐磁