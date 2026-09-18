ロレックスの中古市場では、生産終了から時間が経った今も高い人気を集めるモデルが少なくない。今回紹介するエクスプローラーI Ref.114270は2020年当時60万円前後だったが、現在の販売価格は120万円。ヨットマスター Ref.16622も85万円前後から167万円と、数年で価格は大きく変化している。

今回は、36mmケースのエクスプローラーI、プラチナを使用したヨットマスター、初代“カーミット”として知られるサブマリーナーデイトをセレクト。いずれも現在は生産を終了した3本から、現行モデルとは異なる魅力を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Z番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI Ref.114270」。2020年当時は60万円前後で推移していましたが、後の大型化に伴い伝統的な36mmケースの収まりが人気を後押しし、現在は120万円前後での販売となっています。3・6・9インデックスが映えるブラックダイヤルの伝統的なデザインに、ツインブリッジを採用し耐衝撃性を高めたCal.3130を搭載。コンパクトなサイズ感と優れた耐久性を兼ね備えた、日常使いに最適な一本です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 Z番

定番から個性派まで。129本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,200,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2006年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2006-2007年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

洗練されたシンプルなデザインで高い汎用性を誇る「エクスプローラーI Ref.114270」。2006～2007年頃製造の本個体は、シーンを選ばず着用できる36mmケースならではの手首の収まりの良さが魅力的な一本です。オーバーホールと外装仕上げが完了しており、コンディションの良さに加えて純正ボックスと保証書が揃った付属品の充実感も大きな強み。日常使いのしやすさと良好なコンディション、付属品の充実さを兼ね備えた、満足度の高い個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス ヨットマスターロレジウム 16622 SSxPT 自動巻 A番

1999年から2012年まで製造されたヨットマスター「Ref.16622」。2020年当時は85万円前後で推移していましたが、プラチナを贅沢に使用した独自の素材仕様「ロレジウム」が生産終了により希少価値が高まり、現在は167万円前後での販売となっています。マットな梨地仕上げのベゼルとダイヤルに立体的なレイズド数字をあしらったプラチナの質感に、赤く塗装された秒針とモデル名がアクセントをプラス。Cal.3135を搭載し、スポーツモデルの堅牢性と高級感を兼ね備えた一本です。

ロレックス ヨットマスターロレジウム 16622 SSxPT 自動巻 A番

定番から個性派まで。129本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,670,000円

アイテム名 ロレックス ヨットマスターロレジウム

通称 ヨットマスターロレジウム

型式 16622

素材 ケース：ステンレス×プラチナ、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：シルバー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2000年7月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

プラチナが高級感溢れるデザインとスポーティな造形が際立つ「ヨットマスター」。1999年頃製造の本個体は、同モデルの製造最初期にあたる年代でありながら、オーバーホールと外装仕上げにより優れたコンディションが保たれた一本です。文字盤やベゼルの質感に加え、純正ボックスと保証書が揃った付属品も完備。初期年代ならではの佇まいと良好なコンディションを兼ね備えた、個体価値の高い一作です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス サブマリーナーデイト 16610LV SS 自動巻 V番

サブマリーナー誕生50周年を記念し、2003年から2010年頃まで製造された「Ref.16610LV」。2020年当時は190万円前後で推移していましたが、ブランドを象徴するグリーンベゼルを初めて採用した歴史的価値もあり、現在は255万円前後での販売となっています。「カーミット」の愛称で親しまれる鮮やかなグリーンのアルミ製ベゼルに、5桁世代で本型番のみに採用された大型の針とインデックス(マキシダイヤル)が優れた視認性を発揮。Cal.3135を搭載し、コレクターズアイテムとしての存在感と実用性を併せ持つ一本です。

ロレックス サブマリーナーデイト 16610LV SS 自動巻 V番

定番から個性派まで。129本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,550,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 16610LV

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：20cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2009年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2008-2009年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスを象徴する色であるグリーンベゼルとブラックダイヤルが力強いコントラストの「サブマリーナーデイト Ref.16610LV」。2008～2009年頃製造の本個体は、生産終了直前の熟成期にあたり、アルミ製ベゼルとマキシダイヤルが描く5桁世代ならではのデザインが魅力的な一本です。精度調整と外装仕上げが完了しており、純正ボックスと保証書がそろっています。良好なコンディションと製造期間が限られたモデルならではの希少性を兼ね備えた個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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