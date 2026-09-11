ロレックスの中古市場では、わずか数年で価格が大きく変わったモデルも少なくない。例えば、青黒ベゼルから“バットマン”の愛称で親しまれるGMTマスターII Ref.116710BLNRは、2020年当時165万円前後だったが、今回紹介する個体の販売価格は275万円。100万円以上の差が生まれている。

今回は、2020年当時と比べて価格が大きく変わった3本をセレクト。2世代のGMTマスターIIと、“ウィンブルドン”と呼ばれる文字盤を備えたデイトジャスト41から、それぞれの魅力を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

2013年から2019年まで製造された「GMTマスターII Ref.116710BLNR」。2020年時点でも165万円と人気を博していましたが、初代「バットマン」としての人気は依然として上昇しており、現在は275万円前後での販売となっています。ロレックス初となる青黒2色のセラクロムベゼルと、それに呼応する青いGMT針が精悍なダイヤル上で鮮烈な個性を主張。3タイムゾーン表示の機能性とスポーティな力強さを兼ね備えた、パイロットウォッチの歴史に残る一本です。

ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。126本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,750,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 116710BLNR

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：20cm

カラー 文字盤カラー：ブラック×ブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2018年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

青と黒の2色セラクロムベゼルが鮮烈な印象を与える「GMTマスターII Ref.116710BLNR」。2018年日付の保証書が付属する本個体は、翌2019年の生産終了直前にあたる高年式な一本です。オイスターブレスレットを備えた初代モデルとしての評価も定着しており、コレクションとしても高い存在感を放ちます。事前の機能点検も完了しており、コンディションの良さと限定された製造期間ならではの希少性を兼ね備えた個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス GMTマスターⅡ 16710 SS 自動巻 A番

1990年頃から2007年頃まで製造されたロングセラー「GMTマスターII Ref.16710」。2020年当時は140万円前後で推移していましたが、クラシカルなデザインと実用性が依然と人気を集めており、現在は220万円前後での販売となっています。特に本モデルは3種類存在するベゼルバリエーションの中でも、引き締まった精悍さが魅力のオールブラック仕様。短針の単独操作が可能なGMT機能と堅牢なオイスターブレスを組み合わせ、どんな服装にもシックに馴染む万能な実用時計です。

ロレックス GMTマスターⅡ 16710 SS 自動巻 A番

定番から個性派まで。126本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,200,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 16710

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー： ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2000年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。1999年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

引き締まったブラックベゼルとオイスターブレスレットの組み合わせが精悍な「GMTマスターII Ref.16710」。1999年頃製造の本個体は、ケース側面の横穴やアルミ製ベゼルなど、現行モデルにはない5桁世代ならではのクラシカルなディテールを残した一本です。どんな装いにも馴染むカラーリングに加え、オーバーホールと外装仕上げも完了。優れた実用性と年代物ならではの渋みを併せ持つ、コンディションの整った個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 126300 SS 自動巻 ランダム番

2017年に登場した「デイトジャスト41 Ref.126300」。2020年当時は80万円前後でしたが、“ウィンブルドン”と呼ばれるスレート文字盤にグリーンで縁取られたローマ数字の希少性が評価され、現在は185万円前後での販売となっています。1mmケースにスムースベゼルとオイスターブレスを組み合わせた、スポーティな印象も魅力。約70時間のパワーリザーブを誇るCal.3235を搭載し、デザイン性と実用性を兼ね備え、個性を主張しながらも日常使いしやすい一本です。

ロレックス デイトジャスト 126300 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。126本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,850,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126300

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：スレート、グレー/ローマン

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2025年11月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ドレスとスポーツの要素が調和した「デイトジャスト41 Ref.126300」。上品なニュアンスを放つスレートダイヤルに、スムースベゼルとオイスターブレスを組み合わせた、ビジネスからフォーマルまで幅広く馴染むデザインが魅力です。2025年日付の保証書が付属する本個体は、使用感が少ない高年式なコンディションが際立つ一作。事前の機能点検も完了しており、現行世代のと優れたコン安心感とコンディションを兼ね備えた個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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